Kayseri İncesu ilçesi yine örnek oldu, İşte o inanılmaz güzel görüntüler

Kayseri İncesu İlçesinde bir ilk yaşandı..İşte o inanılmaz güzel görüntüler..

Son günlerde adını sık sık duyduğumuz Kayseri'nin en popüler ilçelerinden İncesu ilçesi yine bir ilke imza attı..Cuma Namazı, hep birlikte idrak edildi ancak sosyal mesafe kurallarına ancak bu kadar uyulabilirdi..

MUSTAFA İLMEK GELDİ,İNCESU BAMBAŞKA BİR İNCESU OLDU!

Başkan İlmek'in İncesu'yu yönetimine gelmesi ile başlayan heyecan,aradan 1 yıl geçmesine rağmen hala aynı durumunu koruyor.Her yaşanan olumsuz durumda halkının yanında olan,onları dinleyen İlmek,gerek yerel basında gerek ise ulusal basında adından söz ettirmeye devam ediyor.Halka İlmek'i sorduğumuzda neredeyse tüm vatandaşlardan tam puan alan İlmek,başarısının sırrını halk ile iç içe olmaktan dolayı olduğunu söylüyor!

DÜNYACA ÜNLÜ MEŞHUR KERVANSARAYDA CUMA NAMAZI KILINDI

İncesu ilçemizden bugün tarihi görüntüler geldi.Covid-19 salgını nedeni ile 74 gündür namaz kılınamayan camilerde namaz kılınmaya başlandı.Ancak İncesu'lu yetkililer tarihi kervansarayı çok hayırlı bir iş de kullandılar ve cuma namazını kervansaray'da kıldırdılar.

Sosyal mesafe kurallarına son derece uyumlu bir şekilde gerçekleştirilen bu ibadet, tüm Türkiye'de alkışla karşılandı.

İncesu'lu vatandaşların,bu güzel cuma gününde,cemaat ile kılabildiği namaz,Kayseri genelinde alkışla karşılandı.Tarihi görüntüler herkesi duygulandırdı.

TARİHİ GÖRÜNTÜLER,DÜŞÜNÜLÜP PLANLANMIŞ, İNCESU KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE DE DİĞER İL VE İLÇELERE ÖRNEK OLUYOR

İncesu tarihinde ilk kez tarihi kervansaray'da cuma namazı idrak edildi.Tüm dünyayı sarsan korona virüsü ile mücadele de örnek belediye olan İNCESU,normalleşme sürecinde de halkın yanında olmayı başardı..

İşte takdir edilen o tarihi görüntüler..

kamusaati.com ÖZEL