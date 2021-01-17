0
0
0
0
0
1
0
0

Kayseri İncesu İlçesi Saraycık Mahallesindeki raylar üzerinde erkek cesedi bulundu

KAYSERİ'nin İncesu ilçesi SARAYCIK mahallesindeki, tren rayları üzerinde erkek cesedi bulundu.

Kayseri İncesu İlçesi Saraycık Mahallesindeki raylar üzerinde erkek cesedi bulundu
17 Ocak 2021 Pazar 16:37

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, tren rayları üzerinde erkek cesedi bulundu. İncelemede, tren çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen kişinin Osman Uluağaç (37) olduğu belirlendi.

İncesu Saraycık mahallesinde yaşayan bir kişi, sabah saatlerinde işe giderken tren rayları üzerinde parçalanmış erkek cesedi görerek, jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, tren çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen kişinin aynı mahallede yaşayan Osman Uluağaç olduğu belirlendi. Cenaze, incelemenin ardından İncesu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'de raylar üzerinde erkek cesedi bulundu

Kayseri'de raylar üzerinde erkek cesedi bulundu


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #tren kazası #incesu #Kayseri #saraycık
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber