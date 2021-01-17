Kayseri İncesu İlçesi Saraycık Mahallesindeki raylar üzerinde erkek cesedi bulundu

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın “Artık rektöründen başçavuşuna uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı” ifadelerine AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’dan çok sert tepki geldi. Özalan, “Demirtaş'ı savunan CHP, vatan için can verenlere ise "Militan" diyerek saldırıyor. CHP HDP'nin militanı, İyi Parti ise onların takiyyeci ortağı oldu” dedi.