Kayseri İncesu ilçesi Hamurcu'lu Avukat Mehmet Hamurcu evinin penceresinden atlayarak intahar etti

KAYSERİ’nin incesu ilçesi hamurcu mahllesi nufüsüna kayıtlı Talas ilçesinde ikamet eden Avukat Mehmet Hamurcu (42), 10 katlı apartmanın 7’nci katındaki evinin penceresinden kendisini boşluğa bırakarak, yaşamına son verdi. Aynı Haftada 2.Avukat İntiharı akıllara soru işareti getirdi

Son dakika... Kayseri'de 1 haftada 2. avukat intiharı!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde geçen hafta 25 yaşındaki avukat Hayriye Sena B.'nin intiharının ardından benzer bir haber de Talas ilçesinden geldi. 42 yaşındaki avukat Mehmet Hamurcu, 7. kattaki ikametinden atlayarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anayurt Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, apartman sakinleri sabah saatlerinde otoparkta hareketsiz yatan bir şahıs gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede hayatını kaybeden kişinin Avukat Mehmet Hamurcu (42) olduğunu tespit etti.

Bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edilen avukatın 7. katta bulunan ikametinden atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Mehmet H.'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Merhum Av. Mehmet Hamurcu, İncesu Belediye Başkanı Av. Mustafa İlmek'in Başkan seçilmeden önceki ortağıydı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta da 25 yaşındaki Avukat Hayriye Sena B. de Melikgazi ilçesine bağlı Sivas Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın 8. katından atlayarak hayatına son vermişti.

Olay, saat 07.00 sıralarında Talas ilçesi Anayurt Caddesi’ndeki 10 katlı İnci Apartmanı’nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle bunalıma girdiği belirtilen Avukat Mehmet H., evde kimsenin olmadığı sırada 7’nci kattaki evinin oturma odasının penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Çevrdekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Avukat Mehmet H.’nin öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Mehmet H.’nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.