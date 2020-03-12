Kayseri İncesu İlçesi Genelinde Covit-19 Yeni Tip Korona Virüsü Önlemleri Artırıldı!, İncesu belediyesine ait ekipler ilçe genelinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını yapmaya devam ediyor. Ülke genelinde sadece 1 vaka olduğunu salgının söz konusu olmadığını açıklayan sağlık bakanı Koca Covit-19 Yeni Tip Korona Virüsün ülke geneline yayılmaması için Her Kurum önlemleri alınmaya devam ediyor.

Kayseri İncesu İlçesi Genelinde Covit-19 Yeni Tip Korona Virüsü Önlemleri Artırıldı!



Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran ‘korona virüs' salgınına karşı İncesu genelinde ortak kullanım alanları olan okullar, ibadethaneler, parklar ve duraklarda ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmaları yapıldı.

İncesu’da da , şu ana kadar ‘korona virüs' hastalığına yakalanan kişinin olmadığı öğrenildi.

İlaçlama çalışmaları hakkında bilgiler aktaran İncesu Belediye Başkanı Av. Mustafa İLMEK, “Bugün ilkokullarımız, ortaokullarımız, liselerimiz, camilerimiz, alışveriş merkezleri, duraklarımız, halkımızın bire bir temas ettiği alanlarda ilaçlama yapıldı. Özellikle hemşerilerimden ricam şu; evlere girdiklerinde bol su ile ellerini yıkayıp hijyene önem versinler” şeklinde konuştu.” dedi.

Kayseri İncesu İlçesi Genelinde Covit-19 Yeni Tip Korona Virüsü Önlemleri Artırıldı!, İncesu belediyesine ait ekipler ilçe genelinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını yapmaya devam ediyor. Ülke genelinde sadece 1 vaka olduğunu salgının söz konusu olmadığını açıklayan sağlık bakanı Koca Covit-19 Yeni Tip Korona Virüsün ülke geneline yayılmaması için Her Kurum önlemleri alınmaya devam ediyor.