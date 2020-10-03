Kayseri İncesu İlçemizdeki Ehliyet Direksiyon Sınavında Emrah Doğan isimli görevli Sürücü Adaylarını Çileden çıkardı!

Kayseri İncesu ilçesinde 3 ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen ehliyet sınavında,Emrah Doğan isimli görevli sınıfta kaldı..

Bugün yani 3 Ekim 2020 Cumartesi günü İncesu'da gerçekleştirilen ehliyet sınavında hem genç sürücü adayları hem sürücü yakınları sinir krizi geçirdiler..!

SÜRÜCÜ ADAYININ HATASI OLMAMASI DURUMUNDA BİLE DİREKSİYON SINAVINDAN ELEDİLER!

Bugün özellikle sosyal medyadaki bazı platformlarımıza onlarca şikayet iletildi.Bizde bunu haber yapma gereği duyduk.İncesu ilçemizde gerçekleştirilen Ehliyet direksiyon sınavında üsülsüzlük yapıldığı öne sürüldü.

Sınava heyecanla giren adaylar bir şokla karşılaştılar.Sınav görevlisi Emrah Doğan isimli vatandaşımız hakkında onlarca şikayet aldık.Genç sürücü adaylarının o kadar emeğini,hem maddi hem de manevi olarak hiçe sayan görevli,hatası olmayan adayları bile gözü kırpmadan sınavdan bıraktı.!

KAYSERİ'NİN EN İYİ SÜRÜCÜ KURSU OLAN KURUM BİLE İSYAN ETTİ!

Kayseri'nin en iyi ve en ünlü sürücü kursu hocaları bile yaşanan bu haksız duruma isyan etti.

Konuştuğumuz sürücü adayı öğretmenimiz,Emrah Doğan isimli görevlinin,sürücülere ehliyet verme amaçlı olmadığını hatta psikolojik eziyet ettiğini söyledi.Duruma sessiz kalmayan İncesu'lu vatandaşlarımız ilgili görevliler hakkında yasal çerçevede ve toplu halde suç duyurusunda bulunacaklarını ilettiler.

EHLİYET DİREKSİYON SINAVINDAN GEÇEMEYEN GENÇ KIZIMIZ İSYAN ETTİ!

Pandemiden dolayı otobüse binemeyen ve bu durum yüzünden işine gidemeyen ve sonuç olarak depresyona giren genç sürücü adayı şunları iletti: "Salgın hastalık nedeni ile işime gidemiyorum.İşe ihtiyacım var ve en kısa sürede ehliyet almam gerekti.Bütün sınavları geçtim, bugün 2.defa direksiyon sınavına girdim.Ancak Emrah Doğan isimli görevli hiçbir hata yapmama rağmen haksızlık yaptı ve direksiyon sınavını geçemedim.Bu nedenle işimden ayrılmak zorunda kalacağım" dedi.

EMRAH DOĞAN İSİMLİ SÖZDE GÖREVLİ KAMUSAATİ.COM GÖREVLİSİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ!

Ciddi şikayetler üzerine olay yerine giden kamusaati.com ve Haber.com ekipleri Emrah Doğan'ı çekmeye çalıştı.Ancak görevli kendisini çekemeyeceğimizi iddia etti ve polise başvurdu.Ancak kamusal alan olduğu için biz haberimizi yapmaya karar verdik.

İLGİLİ GÖREVLİ İNSANLARI MAĞDUR EDİYOR VE DERHAL GÖREVİNDEN ALINMALIDIR!

Karar Yüce Türk Milletinindir.Gencecik sürücü adaylarının psikolojisini bozup sınavda heyecanlanmasına sebeb olan ve en ufak bir hatadan kaynaklı "İn aşağıya, çek kenara arabayı,sen bu sınavdan geçemezsin! ve hatta burada yazmak istemediğimiz aşağılacayı söylemlerde bulunan Emrah Doğan isimli kişinin psikolojik testlere tabi tutulmasını ve sonuca göre görevinin derhal sona erdirilmesi umudu ile.

Ayrıca görevli hakkında gelen şikayetler üzerine Cimer başta olmak üzere,savcılık,Milli eğitim bakanlığı vb tüm kurumlara başvurmak süreti ile gerekli şikayetlerimizi yapacağımızı önemle belirtiriz.

Haksızlık ve üsülsüzlük üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak!

Ehliyet deyip geçmeyin.Bu çok önemli bir durum.Ancak hakkı ile ehliyeti hak eden bu insanları mağdur eden ilgili görevli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun görevi kötüye kullanma başlıklı 257. maddesine göre; gerekli işlemler için halkın vicdanı olan mahkemelere başvurulacaktır.

Kamusaati.com NAZMİ YAKUT