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Kayseri incesu hava durumu 4 mayıs 2020 pazartesi

Kayseri incesu güncel hava durumu,incesu da bu akşam yağmur yağacakmı

Kayseri incesu hava durumu 4 mayıs 2020 pazartesi
03 Mayıs 2020 Pazar 19:57

Metorolijiden son dakika uyarısı.Kayseri ve yakın ilçeleri için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı geldi.Bu akşam yani 3 mayıs 2020 pazar günü için akşam saatlerinde şiddetli yağış beklendiği öngörüldü

İNCESU DA BÜTÜN HAFTA YAĞIŞ SÜRECEK

Öte yandan Kayseri İncesu muhaberimizden aldığımız bilgiye göre İncesu'da şuanda yağış başlamış durumda.Meterolijiden gelen uyarı ise, İncesulu vatandaşlarının dikkatli olması.Zaten sokağa çıkmaya yasağı bulunan ilçede bu gece 24,00 itibarı ile yasak kalkacak.

Kayseri incesu hava durumu 4 mayıs 2020 pazartesi

Resmi kaynaklara göre İncesu'da yağış hafta boyunca sürecek.Herhangi bir olumsuz duruma karşı vatandaşlar uyarıldı

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