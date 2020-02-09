Kayseri İncesu'en büyük eksikliklerini açıkladı!

kayseri incesu eksikleri,İNCESU nasıl büyüyecek? incesu için neler yapılmalı?

Geçen gün bir işim için Kayseri'nin develi ilçesine gittim..İlk defa Develi'ye gidiyordum..Develi'ye yaklaştıkça gördüklerim beni şaşırtmaya başladım..Hani güya İncesu Kayseri'nin en gelişmiş en büyük en planlı ilçesiydi ya (!) öyle iddia eden yöneticiler gelip geçti ya İncesu'dan..

Develi Kayseri'ye 45 km kadar uzaktıklıkta.Ulaşım da Kayseri-İncesu ulaşımı kadar kesinlikle kolay değil.Ayrıca İncesu Kayseri'ye 30 km uzaklıkta.Hatta İncesu için Boğazköprüyü geçtikten sonra Kayseri'deyiz denilebilir.Şimdi ben Develi İle İncesu'yu kıyaslayacak değilim.Ancak Develi Kayseri'ye lokasyon olarak bakıldığında İncesu'dan o kadar şanssız ki..Ama Develi kendini aşmış..Üniversitesi dev gibi büyümüş..Çarşısı son derece büyük ve esnaf gayet mutlu güzel de iş yapıyorlar..Develi'de hemen hemen her aradığınızı bulabiliyorsunuz..Küçük bir il gibi olmuş!

PEKİ YA İNCESU?

Belkide konum olarak Kayseri'nin en iyi lokasyonlu ilçesi diyebileceğim İncesu,

Adana-Niğde-Nevşehir-Mersin yolu üzerinde İncesu ilçesi, bu konuda tam bir merkezi ilçe konumunda..Türkiyenin en önemli turizm merkezlerinden olan kapadokya'ya 15,20 dk mesafede.Yine Kayseri'ye çok yakın bir ilçe,15 dk sonra boğazköprüyü geçmiş oluyorsunuz.Kayseri'nin en büyük organize sanayisine arka dağ yolundan 15,20 dk da gidebiliyorsunuz, Anadolunun en büyük sağlık tesisine yani şehir hastanesine çevre yoldan yine 15,20 dk içerisinde varabiliyorsunuz.

İncesu'nun arazisi büyük ve düz.Tarımsal arazisi o kadar çok değil.Havası oldukça güzel.Çinkur gibi büyük bir fabrikaya çok çok yakın.Zamanında Taksan gibi büyük bir tesise sahipti.

Peki bu kadar güzel özelliklere sahip İncesu neden yerinde sayıyor..?

ÖNEMLİ NOT: Yazılan bütün bu eksiklikler,öneriler İncesulu birçok vatandaşımızın sosyal medya hesaplarımıza gelen şikayetleri dikkate alınarak yazılıp düzenlenmiştir.

Öncelikle çok basitçe yapılabilecek ufak tefek eksikliklere bakalım:

1-Nüfusu çok arttı diye seviniyoruz ancak nüfusun artışı sadece oldukça çok Toki konutu yapılması sonucu oldu.Ancak Toki'de oturan vatandaşlara İncesu'da pek değer verilmiyor sanırım..Son dönemde özellikle sosyal medya da bu ring seferlerine cok ciddi tepkiler var..Neden böyle bir değişiklik yapıldı?Eski sisteme neden dönülmüyor?

2-Arka çevre yola 5,6 trilyon para harcandı! Ancak ne 4.etap tokiye bağlanabildi yol, ne de planlandığı gibi 1. etap toki girişine..Yani o kadar para harcadığınız o yoldan 3,5 araç haricinde gelen de yok geçende!

3-İncesu'nun bazı bölgelerindeki yollar rezalet..Hele ki 5 katlı binalar dediğimiz İncesu'nun semerkent çıkışındaki petrole giden yol..Tam bir komedi..Bir önceki dönemdeki belediye'de defalarca iletmemize rağmen halen o yoldaki rezillik devam ediyor.Belki 1 km uzunluğunda bir yol,ama oradaki araç trafiği sizin, 5,6 trilyon harcayarak yaptığınız yolun trafiğinin 100,150 katı araç geçiyor oradan!

4-Çarşıdaki yoğun trafikten bazen acil bir işimiz olduğunda dörtlülerimizi yakıp duracak yer bile bulamıyoruz..!Trafik o kadar sorunlu bir duruma geldi ki özellikle Ptt,Ziraatbank,Belediye önü , Belediye iş merkezi civarında..Araçlarını o bölgelere gereksiz yere bırakıp akşama kadar kahvede okey oynayan vatandaşlarımız var malesef..Keşke eski belediye yönetiminde olduğu gibi önemli park alanları yine ücretli olsa..Bunun sayesinde aracını saatlerce oraya koymaktan vazgeçecek vatandaşlarımız olacaktır.

5-Belediye iş merkezi altındaki kocaaaa otopark neden halkın hizmetine ücretsiz sunulmuyor?Biz yukarıda aracımızı park edecek yer ararken koca otopark bomboş duruyor..Buda garip bir uygulama..!

6-İncesu nüfusunun 4'de birini oluşturan Toki konutları..Kar yağınca,toki içerisinde ciddi buzlanmalar var,araçlarımız yollarda kalıyor diye belediye ekiplerini aradığımızda çok enteresan bir cevap alıyoruz.Orası site alanı.Site yönetimine söyleyin! Biz siteye karışamayız! Gerçekten şaka gibi.Site yönetiminin kar kürüme aracı mı var,bizim bilmediğimiz kepçeleri,yol tuzlama araçları mı var? Tokiler İncesu'dan bağımsız bir yerde mi?Elbette tokilerden önemli yolları kapanmış köylerimiz de oluyor, ilk müdahaleler buralara yapılmalı.Ancak bir 5,10 dk da bu tuzlamaları toki içi yollara da yapsanız? Tokilerde oturanlarda İncesu vatandaşı!

7-İncesu halkı özellikle yaz aylarında zamanının birçoğunu derebağ mevkiinde geçiriyor.Ve bazı vatandaşlarımız bahçelerinde sebze meyve yetiştiriyor.Ayrıca özellikle haftasonu baraj mevkiinde çok sayıda vatandaşımız zamanlarını geçiriyor ailesi ile birlikte pikniğe gidiyor.Ben diyorum ki, arka çevre yola harcadığınız o kadar parayı, derebağ yolunu genişletmek için harcasaydınız? Hem o yol Ürgüp'e,Nevşehir yoluna çıkıyor.O bölgelerinde canlanmasına vesile olurdunuz.Araç trafiğinin çok olduğu o yolda kaza olmaması da bir mucize..Zira iki araç bile bazı noktalarda yan yana geçmeye zorlanıyor!

8-Arsalara kat müsadeleri..Geçen şahit oldum iki arsa yan yana yani sınır sınıra..Birinin kat müsadesi 2, diğer arsanın 3..Bu neden böyle oluyor.Büyükşehirle konuşulup bu kat müsadeleri artırılamaz mı..Ben yüksek katlı binalara çok sıcak bakmıyorum ancak İncesu o kadar da büyük bir araziye sahip değil..Hani İncesu Kayseri'nin en değerli merkezi ilçelerinden biriydi..? Kayseri'de maşallah 10-12-14 katlı binaları her yerde görüyorsunuz ama İncesu'ya gelince yok! Ayrıca kat müsadeleri artında arsa maliyetleri düşecek ve bu da ev fiyatlarına yansıyacak..Bunun sonucunda da İncesu'da çok yükselen ev fiyatları düşmeyecek mi?Hepimiz şikayet ediyoruz orta halli bir ev bile 200,250 bin lira oldu..Bu evi kredi ile alan adam bankaya geri 400 bin lira ödüyor..Adam hayatının yarısını kredi ödüyerek geçiriyor.(bu tabi bambaşka bir konu)

İNCESU İÇİN ACİLEN ASIL YAPILMASI GEREKENLER!

1-Öncelikle İncesu kesinlikle bir üniversite ilçesi olması gerekir.Kayseri'ye bu kadar yakın bir ilçe bu kadar geri kalamaz.Bakın Talas'a, bakın Develiye..Hele ki Talas..Üniversite sayesinde Talas Kayseri'nin en canlı ilçesi..Ufak bir bölüm getirdiniz diye İncesu'ya üniversite getirdik diyen yöneticiler! Geçenler de bir yerde duydum İncesu sağlık kampüsü olacak diye.Üniversite çok büyüyecek ve birçok sağlık bölümü gelecek diye..İnşallah öyle olur,yoksa 60,70 kişinin okuduğu bir üniversiteye ancak küçük bir okul anlamından fazlasını yükleyemezsiniz..

2-iNCESU devlet hastanesinin durumu..Çocuk buz da kaymış düşmüş eli kanıyor , Kayseriye sevk edelim! bu koca hastane ne işe yarıyor? burada çalışan doktorlar ağrı kesici ve grip ilacı yazmaktan başka bir şey bilmezler mi yahu..Zaten onların dışında bir şey olduğu zaman Kayseri'nin yolunu tutuyorsunuz..Özel aracınızda yoksa vay halinize..Ambulans vermeye de çok nazlanıyorlar..Kısacası nüfusun arttığı bu güzel ilçeye iyi bir hastane artı pratisyen hekimler değil uzman doktorlar yakışacaktır artık!

3-Kayseri'den İncesuya gelen yol..Nevşehir yol ayrımına kadar harika bir yol yapıldı..Herkes son derece memnun..Ancak sonrası? o kadar güzel yol yaptınız da 6,7 kilometreyi mi çok gördünüz?Neden o yol bir türlü genişletilemedi ? Dikkat ederseniz de o yolda çok kaza oluyor.Araç trafiğinin çok yogun olduğu bir yol..Ve ilgili yol çok dar ve bozuk..!

4-İncesu çarşısı o kadar küçük kaldı ki..İncesu'nun çarşısı büyüyemez.Çünkü geçmişte yapılan düzensiz ve çarpık yapılaşma nedeni ile çarşı küçücük kaldı..Çarşının içerisine girip bir ekmek almak için aracınızla duracak yer bulamıyorsunuz artık.Çarşının en azından farklı bölgelere doğru büyütülmesi ve genişletilmesi gerekir.Çarşı dışında bulunan esnaflara destekler verilmesi gerekir.Mesela pazar yerinin daha ferah ve sakin bir yere kurularak başlanılabilir bu işe.Yeni kurulacak pazar yerinin de yanına yeni dükkanlar inşa edilebilir.Bu sayede çarşı çok ciddi şekilde genişletilmiş olur.

5-İncesu Organize Sanayisi..Ne umutlarla açılmıştı..Yıllar oldu açılalı.Ancak ilgili sanayinin hala yerinde saydığını düşünüyorum..Malatya yolundaki Kayseri'nin bir ucunda olan Mimarsinan organize sanırım İncesu'muzun organize sanayisini 20'ye katlar.İncesudaki sanayimizde 3,5 büyük kurumsal firmanın dışında bir büyüme yaşanmıyor.Oysaki o bölgede o kadar büyük ve geniş sanayiye uygun arazilerimiz var ki..

6-İncesu'nun önünden yani Adana-Niğde karayolundan günde geçen araç sayısnı tahmin bile edemezsiniz..O kadar araç geçiyor ki belki İncesu esnafını sadece bu yolu değerlendirerek zengin edebilirsiniz.Ancak malesef bu konuda sıfırız! Yakınlarımızda bir dinlenme tesisi bile yok! Gerekli alt yapıların yapılıp,araçların kolay yanaşabilmesi için bir proje geliştirilmesi şart o yolun kenarına.Oraya belediyenin desteği ile yapılabilecek olan 10,15 dükkan ile özellikle Kayseri yöresel lezzetlerini tüm yoldan geçenlere sunabiliriz.Sonuç olarak da ciddi bir istihdam sağlayabiliriz.

Son olarak halkın yoğun olarak şikayet ettiği 1.etap toki konutlarının ordaki İncesu çıkış yolu!

Bu konu o kadar şikayet ediliyorki artık..Eski belediye başkanına da bu konuyu defalarca ilettik.Ancak planda olduğunu önümüzdeki sene gerçekleşeceğini söylemişti bizlere..Ama gelin görün ki hiçbir gelişme yok..Saraycık köyümüzde bile kırmızı ışık varken İncesu gibi koca bir ilçenin ana yola en çok çıkışın yapıldığı bir bölgede kırmızı ışık yok!

Ben bu ışığın ne zaman konulacağını biliyorum..İyi bir kaza olacak 3,5 kişi canını verecek ondan sonra koyacaklar o ışığı oraya! Hele hele o belediye otobüslerinin çıkış anları..Uzun belediye otobüslerinin yarısı gelen yolda,yarısı da giden yolda..Orada da ciddi bir kaza yaşanması an meselesi..Oraya kırmızı ışık uygulaması yaptırmak bu kadar zor olmamalı!

Göreve geleli henüz 1 yıl olacak İncesu belediye başkanına kolaylıklar dileriz.İnşallah gereksiz işler ve yatırımlarla uğraşmaz ve İncesu'nun ve İncesulu'nun gerçek ihtiyaçlarına kulak verir.Tabi yeni başkanın bizi ne kadar dinleyeceği de aşikar..Bekleyip göreceğiz.

ÖNEMLİ NOT: Yazılan bütün bu eksiklikler,öneriler İncesulu birçok vatandaşımızın sosyal medya hesaplarımıza gelen şikayetleri dikkate alınarak yazılıp düzenlenmiştir.

KAMUSAATİ.COM ÖZEL HABER

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