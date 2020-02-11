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Kayseri İncesu'da yarın 12 ŞUBAT ÇARŞAMBA okullar tatil EDİLDİ

kayseri incesu da yarın okullar tatilmi 12 şubat çarşamba

Kayseri İncesu'da yarın 12 ŞUBAT ÇARŞAMBA okullar tatil EDİLDİ
11 Şubat 2020 Salı 18:29

Yarın Okullar Tatil mi? İNCESU 12 Şubat 2020 Çarşamba Kar Tatili oldu Mu?

Kayseri'nin İncesu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeni ile ilçe merkezinde ve köylerinde okulların tatil edildi.

İncesu ilçe kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ;


Kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle ilçemizde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 12 Şubat Çarşamba günü(yarın) tam gün eğitime ara verilmiştir.Hamile ve engelli kamu personellerininde idari izinli sayılacağı bildirilmiştir.

12 şubat çarşamba incesu da okullar tatil


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #incesu #incesu kar tatili
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