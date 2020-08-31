Kayseri İncesu'da Trenin Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti !!!

Kayseri ili İncesu ilçesi örenşehir mahallesinde tren yolundan bindiği eşek ile geçmeye çalışan Mükremin Tangıç trenin çarpmasıyla hayatını kaybetti
Örenşehir Mahallesi Kavşak mevkiinde meydana gelen olayda, KayseriNiğde demiryolunda geri geri gelen tren, rayların üzerinde bulunan 16 yaşındaki Mükremin Tangıç ve 16 yaşındaki İbrahim Özmen’e çarptı.
Kazada Mükremin Tangıç olay yerinde hayatını kaybederken, İbrahim Özmen ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı
Kayseri ili İncesu ilçesi örenşehir mahallesinde tren yolundan bindiği eşek ile geçmeye çalışan Mükremin Tangıç trenin çarpmasıyla hayatını kaybetti olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri sinir krizleri geçiren çocuğun ailesini sakinleştirmeye çalışsada olay yerindeki vatandaşlardan bazıları muhabirlerimize hemen hemen her yıl tren kazasının meydana geldiği örenşehir mahallesinde herhangi bir tedbir alınmamasından dolayı sitem etti
Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı soruşturma başlattı
DETAYLAR BİRAZDAN GELECEK!!!
GEÇEN SENE AYNI YERDE MAYDANA GELEN TREN KAZASI
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