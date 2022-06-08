Kayseri İncesu'da şiddetli Yağış Sonrası Oluşan Sel Can Alacaktı! Aman Dikkat Okumadan Geçmeyin

İncesu'da Kuvvetli Yağış sele neden oldu Aman Dikkat !!! İncesulular evden dışarı çıkmayın !!!, Kayseri'de ve İncesu İlçesinde bu akşam çok şiddetli yağış biligisini veren meteroloji genel müdürlüğünden yapılan açıklamada çok kuvvetli şekilde yaşanması öngörülen yağışın etkisini artırarak devam etmesi ve sonucunda sel felaketi oluşmaması için çalışmalar yapılıyor..

Kayseri İncesu şiddetli yağış 8 haziran 2022

Kayseri'nin İncesu ilçesinde özellikle akşam saatlerinden sonra yoğun şekilde yağan yağmur sonrası oluşan seller İncesu ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi

İncesu İlçesinde Bulunan Gönenkent Mahallesinde ve 4. Etap Toki konutlarında yakın bir bölgede şiddetli yağışın etkisi ile sel felaketi yaşandı vebir vatandaş aracında mahsur kaldı. Olayda 1 vatandaşın hafif yaralanmasına sebeb oldu. Sağnak yağışın etkisi ile ilçede sel uyarı yapılmaya devam ediyor.

Yağış sebebi ile vatandaşları uyaran ilgili birimler, vatandaşların dikkatli olmalarını söyledi.Birkaç defa da yağış ve şimşek düşmesi nedeniyle elektriği kesilen İncesu ilçesinde yağışın etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.

İncesulular DİKKAT ETMELİ AMAN DİKKAT SEL FELAKETİ ŞİDDETİNİ ARTIRABİLİR!!!

Özellikle İncesu ilçesinde etkili olan yağış etkisini artırarak devam edeceği için sel falaketi etkisini artırabilir ve vatandaşlarımızın son derece dikkatli olması gerekiyor. Aman işiniz yoksa evden dışarı çıkmayın ve sel yolarından uzak durun...

İNCESU-

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İncesu İlçesi karakoyunlu ve furunönü mahalllesinde yer alan 4. Etap Toki de oluşan sel felaketi yaşamı olumsuz yönde etkiledi ve çevreye maddi hasar verdi