Kayseri İncesu'da şiddetli fırtına can alıyordu! Aman Dikkat Okumadan Geçmeyin

İncesu'da Kuvvetli Fırtınaya Dikkat !!! Çatı Altlarından Kesinlikle Uzak Durun !!!, Kayseri'de ve İncesu İlçesinde bu gece çok şiddetli fırtına biligisini veren meteroloji genel müdürlüğünden yapılan açıklamada çok kuvvetli şekilde yaşanması öngörülen fırtınanın Saatteki hızının 100 kilometreyi aşması bekleniyor..

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Kayseri'nin İncesu ilçesinde özellikle akşam saatlerinden sonra yoğun şekilde hissedilen şiddetli fırtına İncesu ilçesinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Toki konutlarına yakın bir bölgede şiddetli fırtınanın etkisi ile yerinden çıkan bir tabela, Ahmet Görmez adlı vatandaşın hafif yaralanmasına sebeb oldu.Fırtınanın etkisi ile yerinden bir anda sökülen tabela otobüsten inen Görmez'in vucuduna isabet etti.Yere savrulan Görmez'in şuanda durumu iyi.Görmez" iyi ki başıma isabet etmedi,rüzgar o kadar şiddetli esiyordu ki,ağır bir yaralanmaya sebeb olabilirdi" dedi.

Fırtına sebebi ile vatandaşları uyaran ilgili birimler, vatandaşların dikkatli olmalarını söyledi.Birkaç defa da fırtına nedeni ile elektriği kesilen İncesu ilçesinde fırtınanın devam etmesi bekleniyor.

SOBA İLE ISINANLAR DİKKAT ETMELİ

Özellikle İncesu ilçesinde etkili olan fırtına dikine estiği için soba ile ısınan vatandaşlarımızın son derece dikkatli olması gerekiyor.karbonmonoksit zehirlenmesi özellikle bu tür havalarda yaşanabiliyor.Soba ile ısınan vatandaşlarımızın bu akşam daha da dikkatli olması, olası bir zehirlenmenin önüne geçebilir.

İNCESU-

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