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Kayseri İncesu'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kayseri İncesu'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda 2 kilo 753 gram bonzai maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İncesu'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
25 Ekim 2021 Pazartesi 22:01

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; il genelinde ’Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti’ yapan şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalarda Kocasinan ilçesine bağlı Ambar Mahallesinde B.A.’nın üzerinde arama yapıldı.

3 KİLOYA YAKIN BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 2 kilo 753 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili B.A. gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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