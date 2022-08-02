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Kayseri İncesu'da feci kaza! Motosiklet ile otomobil sürücüleri öldü

Kayseri'nin İncesu ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, hastaneye kaldırılan 2 yaralıdan motosiklet sürücüsü de müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Kayseri İncesu'da feci kaza! Motosiklet ile otomobil sürücüleri öldü
Kamusaati
Kamusaati
02 Ağustos 2022 Salı 17:08

Kayseri'nin İncesu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ölürken, 1 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre, Kayseri-Niğde karakolu Semerkent Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Emrah Ç. yönetimindeki otomobil, Yunus A. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİRİ OLAY YERİNDE, DİĞERİ HASTANEDE ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobil sürücüsü Emrah Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar Yunus A. ve O.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına yaralılardan durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Yunus A., tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #incesu #Kayseri #kaza
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