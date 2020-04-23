Kayseri İncesu'da emniyet güçlerinden vatandaşlara sürpriz!

Kayseri İncesu ilçesinde yaşanan güzel görüntüler...

Kayseri'nin İncesu ilçesinde bulunan Güvenlik güçleri emniyet,jandarma 23 nisan için araçlarını süslediler ve bütün İncesu'yu gezerek konvoy yaptılar

İlçede sokağa çıkma yasağı nedeni ile malesef 23 Nisan Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlanamadı.İncesu'lu çocukların büyük bir umut ile beklediği bayram malesef covid-19 nedeni ile bu yıl kutlanamadı.

İncesu ilçesinde 23 nisanın unutulmadığı,balkonlardaki bayraklardan,çocukların camlardan paylaştığı resimlerden anlaşıldı.İlçede hemen hemen her evin balkonuna bayraklar asıldı

İNCESU EMNİYET GÜÇLERİ ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Emniyet ve jandarma ekiplerinin bütün arabaları ile konvoy yapmaları bazı vatandaşlarımızın gözlerini doldurdu.İlçenin tamamını gezen konvoydaki araçlar çocuklar için süslenmişti.Bu davranış vatandaş tarafından gururla karşılandı.

BİR VATANDAŞIMIZ BALKONUNDAN KONVOYUN GEÇİŞİNİ KAMERAYA ALDI

Bir İncesulu vatandaşımız ise konvoyun geçişini kayda aldı.O sırada vatandaşımızın küçük oğlu ise,konvoya asker selamı vererek herkesi duygulandırdı.İşte o görüntüler

NAZMİ YAKUT-

KAYNAK : www.kamusaati.com