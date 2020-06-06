Kayseri İncesu belediye'si unutulan güzellik İncesu barajı projesini şimdiden hayata geçirdi!

Kayseri incesu

Kayseri'nin en refah ve güzel merkez ilçesi olan İncesu doğal güzelliği ile de halkın ilgisini çekmeye başladı.Baraj alanına yapılan yeniliklerle,eskiden ailelerin gitmeye çekindiği baraj alanı (derebağ mevki) şimdiler de ise vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı..!

GÖZ KAMAŞTIRAN GÖRÜNTÜLER..

Belkide İncesu'nun en güzel manzaralarına şahitlik eden ve eskiden bar olarak kullanılan eski bina,Mustafa İlmek'in İncesu belediye başkanlığına seçildikten sonra bambaşka bir görüntüye sahip olmaya başladı.İlmek'in seçim vaadlerinden biri olan Baraj alanı projesini gittik bizzat yerinde gördük ve gördüklerimize şaşırdık.

Sadece İncesu halkı için değil tüm Kayseri ve diğer tüm illere ev sahipliği yapabilecek görüntülere sahip bir alan..Hatta çekim yaptığımız esnada Kayseri'den gelen vatandaşlara konuşma imkanı bulduk.

Bir vatandaş "Bugün uzum zamandır sokağa çıktık.Bu günde İncesu'ya doğru gidelim dedik.İncesu'da daha önce böyle bir manzara,doğa,baraj olduğunu bile yeni gördük.Buradaki çalışmalarından dolayı sayın başkana çok teşekkür ediyoruz.İnşallah inşaat halindeki cafe bir an önce tamamlanır,bizde ailemizle birlikte bu güzel doğa karşısında kavhaltı yapma,yemek yeme imkanı buluruz.Çünkü Kayseri'de bile bu kadar doğa ile iç içe bir yer bulmanız imkansız,emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

ESKİ BİNA MÜTHİŞ BİR TADİLATLA YENİ BİR YÜZ KAZANIYOR!

Hem İncesu'lu için hemde Kayseri ve ilçelerinden gelecek olan misafirlerini ağırlamak için çok hummalı bir çalışma yürütülüyor.Çürümeye terk edilmiş o bina ciddi bir şekilde sahiplenerek yepyeni bir yüz kazanıyor.Ailelerin rahatlıkla gidip İncesu'nun o müthiş doğasına karşı kahvaltılarını yapabilecekleri,çaylarını içebilecekleri,yemeklerini yiyebilecekleri bir mekan oluşturuluyor.

KAHVALTI,CAFE,ET YEMEKLERİ HALK İLE BULUŞTURULACAK!

Hem barajı ile hem de müthil doğası ile İncesu'nun hatta Kayseri'nin en güzel yerlerinden biri olan Derebağ mevki,Başkan İlmek'in çalışmaları ile tüm Türkiye'de ilgi çekecek gibi duruyor.Terk edilmiş binayı hızla tadilat ettirip bambaşka bir görüntüye sokup,müthiş bir çevre düzenlemesi ile hayata geçirilmesine az kaldı.Üstü çizilmiş o eski bina da kahvaltı,cafe ve akşam da et yemekleri hizmetleri sunulacak.Bu özenli çalışma bu projenin Kayseri'de en trend mekanlardan biri olacağı sinyallerini şimdiden veriyor!

BU GÜZELLİK NASIL OLURDA BUGÜNE KADAR TANITILAMADI?

Yoldan gelip geçenler bile,biz burayı ilk defa gördük,gördüğümüzde hem baraj hem de manzara karşısında şaşkına döndük.Aracımızla geçerken durup resimler çektik.dediler!Peki bu müthiş güzellik neden yıllar boyu unutuldu ve tanıtılamadı?

Eski yönetimdeki basın medya birimleri ne iş yaptı? Yan gelip yattı mı? Böyle bir güzelliğe sahip olan derebağ mevki neden tanıtılamadı? İlçeye giren her bir turist, ilçeye ve esnafına ne kadar faydalı olduğunu tahmin bile edemezsiniz.Gereksiz parklarla,işlerle,projelerle oyalandı İncesu bugüne kadar.

Vatandaşın dedikleri son derece haklı.İncesu'da asıl değerlendirilmesi gereken yerler boş geçilmiş.Boş geçilmeyen yerlerde yeterince tanıtılamamış.Yeni İncesu belediyesi yönetimi bu işi hakkı ile veriyor..Evet İncesu bambaşka bir ilçe olacak..Gülen başkan ve çalışanları ile..

İŞTE O OLAĞANÜSTÜ DOĞA VE İNCESU DEREBAĞ MEVKİ..

KAYNAK: KAMUSAATI.COM

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