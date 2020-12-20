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Kayseri İncesu Belediye Başkanlığına Sürpriz Aday! Genç, Dinamik, Çalışkan ve Başarılı Başkan Adayı

Kayseri İncesu Belediye Başkanlığına adayları belli olmaya başladı 2024 yerel seçimlerinde İncesu Belediye Başkanlığına adaylık için sürpriz bir isim ön plana çıkıyor. Ömer YILBAT Kimdir?

Kayseri İncesu Belediye Başkanlığına Sürpriz Aday! Genç, Dinamik, Çalışkan ve Başarılı Başkan Adayı
20 Aralık 2020 Pazar 13:46

2024 yerel seçimlerinde İncesu Belediye Başkanlığına adaylık için sürpriz bir isim ön plana çıkıyor.

Kayseri ili İncesu İlçesinde seçim gündeminin yoğun olduğu bugünlerde siyaset kulislerinde sürpriz bir isim konuşuluyor. Ömer Yılbat’ın önümüzdeki yerel seçimlerde Kayseri ili İncesu  ilçesinde henü aday olacağı belli olmazken belediye başkanlığına aday göstermek için bir çok siyasi parti temsilcileri birbirleriyle yarış içine girmiş durumda, Ömer YILBAT'ın Belediye Başkanlığına aday olacağı ve başkan olarak seçileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Yaşlısı, genci, partili olanı, olmayanı özellikle de küçük yaştaki çocukların sevgilisi olan Ömer Yılbat hiç kimseyi kırmayarak her birini kucaklaması dikkat çekti. Her zaman söylediği söz gibi “Bizde ayrım gayrım yok. Bu şehirde her renk özgürdür. Bu özgürlüğü de yaşamanın onuru gururu içerisindeyim” demesinin sadece lafta değil gerçek anlamda uyguladığını herkes görmüş oldu.

İşte sadece Başkan olabilmenin değil insan olmanın da ayrıcalığını göstermeyi başaran Ömer Yılbat'ın Aslında bunu ispatlamak içinde hiç bir şey yapmıyor sadece insani duygularla insanı insanca görmesiyle zor olmayan bir davranışta bulunuyor.  Onun bağımsız halkın içinden biri olması halkın kendisine bağımlı olmasını sağlıyor. Bunuda herkes fazlasıyla görüyor.

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İncesu ilçesinde genç , dinamik ve bir okadarda başarılı alçak gönüllü güler yüzlük çok çalışkan özellikleriyle ön plana çıkan Ömer YILBAT, Cumhurbaşkanının gençlere daha çok önem veren düşüncesine uyan bir belediye başkanı olacağı fakat hangi partiden aday olacağı henüz belirsizliğini korurken incesu siyaset kulislerinde, AK partiden aday gösterileceği, ittifak olmaması durumda ise Milliyeti haraket partisinin adayı olacağı kulislerde konuşulanlar arasında ön plana çıkıyor.

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İncesu Belediye Başkanı Olarak Seçileceğine Kesin Gözüyle Bakılıyor

Tam bir İncesu aşığı olan, İncesu’da genç, yaşlı ve siyasi olarak her kesimin desteğini alan Ömer YILBAT’ın, Yerel seçim çalışmalarına hızla devam ettiği gözlemleniken, incesuda Başkan adaylığı hazırlığı içinde olan kişiler ve siyasi kulislerin hız kazanacağı belirtiliyor.

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Ömer YILBAT Kimdir?

1990 Yılında İncesu'da Doğdu. İlköğretimini İncesu Vali Sabahattin Çakmakoğlu İlkokulunda, Orta Öğrenimini İncesu Ticaret Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü’nde Tamamladıktan Sonra, 2007 Yılında ERCİYES Üniversitesi Develi Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Bölümünden, 2018 Yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Lisans Fakültesinden Mezun Olan YILBAT, İyi Derecede İngilizce Bilmektedir.
2016 Yılında TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ (TSE)’den TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, 2016 Yılında KALİTEST BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ Adlı Kurumdan ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL VE İÇ TETKİK EĞİTİMİ, 2016 Yılında TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ (TSE) adlı kurumdan TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, 2017 Yılında Kayseri Ulaşım A.Ş’den ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi Sertifikalarını Almıştır.
2018 Yılından Bu Tarafa Sırasıyla Genel İlk Yardım, İş Hayatında ve Sosyal Hayatta Zarafet, İş Yerinde Acil Durumlarla Başa Çıkabilme, Networking, Problem Çözme Teknikleri, Telefonda Etkili İletişim, Toplu Taşımayı Yaygınlaştırma Eğitim Belgelerini Almıştır.
2010 yılında Bingöl Tugay Komutanlığında Üstün Hizmet Taktir Belgesiyle Askerlik Görevini Tamamladı. Askerlik Dönüşü 2011 Yılında Özel Sektörde Bölüm Sorumlusu Olarak Göreve Başladı.
2015 Yılı Temmuz Ayından Bu Tarafa Kayseri Büyükşehir Belediyesi İştiraki Kayseri Ulaşım A.Ş.’de Makinist Olarak Görev Yapmaktadır. Ulaşımve planlama konusunda çeşili projelere imza atmıştır.
2019 Yılında İncesudaki İhtiyaç Sahiplerine Ulaşarak Sıkıntılarını Dertlerini Bir Nebzede Hafifletmek İçin İncesu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Klübü Kurma Çalışmalarını Başlatmıştır.
2020 yılından itibaren Kayseri Ulaşım Aş'deki İşyeri sendika seçimlerinde yüzde 70'in üzerinde çok yüksek bir oy oranıyla sendikanın temsilcisi olarak seçilerek görevine devam etmektedir.
Ayrıca Sistem Geliştirme ve Web Tasarım Konularında Araştırma Yapmakta, Özel İki Web Sayfasında Yöneticilik ve Makale Yazarlığı Yapmaktadır. Ömer YILBAT Evli ve İki Çocuk Babasıdır.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #ömer yılbat #İncesu belediye başkan adayı #2024 incesu belediye başkan adayı
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