Kayseri İncesu Belediye Başkanlığına Sürpriz Aday! Genç, Dinamik, Çalışkan ve Başarılı Başkan Adayı

2024 yerel seçimlerinde İncesu Belediye Başkanlığına adaylık için sürpriz bir isim ön plana çıkıyor.

Kayseri ili İncesu İlçesinde seçim gündeminin yoğun olduğu bugünlerde siyaset kulislerinde sürpriz bir isim konuşuluyor. Ömer Yılbat’ın önümüzdeki yerel seçimlerde Kayseri ili İncesu ilçesinde henü aday olacağı belli olmazken belediye başkanlığına aday göstermek için bir çok siyasi parti temsilcileri birbirleriyle yarış içine girmiş durumda, Ömer YILBAT'ın Belediye Başkanlığına aday olacağı ve başkan olarak seçileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Yaşlısı, genci, partili olanı, olmayanı özellikle de küçük yaştaki çocukların sevgilisi olan Ömer Yılbat hiç kimseyi kırmayarak her birini kucaklaması dikkat çekti. Her zaman söylediği söz gibi “Bizde ayrım gayrım yok. Bu şehirde her renk özgürdür. Bu özgürlüğü de yaşamanın onuru gururu içerisindeyim” demesinin sadece lafta değil gerçek anlamda uyguladığını herkes görmüş oldu.

İşte sadece Başkan olabilmenin değil insan olmanın da ayrıcalığını göstermeyi başaran Ömer Yılbat'ın Aslında bunu ispatlamak içinde hiç bir şey yapmıyor sadece insani duygularla insanı insanca görmesiyle zor olmayan bir davranışta bulunuyor. Onun bağımsız halkın içinden biri olması halkın kendisine bağımlı olmasını sağlıyor. Bunuda herkes fazlasıyla görüyor.

İncesu ilçesinde genç , dinamik ve bir okadarda başarılı alçak gönüllü güler yüzlük çok çalışkan özellikleriyle ön plana çıkan Ömer YILBAT, Cumhurbaşkanının gençlere daha çok önem veren düşüncesine uyan bir belediye başkanı olacağı fakat hangi partiden aday olacağı henüz belirsizliğini korurken incesu siyaset kulislerinde, AK partiden aday gösterileceği, ittifak olmaması durumda ise Milliyeti haraket partisinin adayı olacağı kulislerde konuşulanlar arasında ön plana çıkıyor.

İncesu Belediye Başkanı Olarak Seçileceğine Kesin Gözüyle Bakılıyor

Tam bir İncesu aşığı olan, İncesu’da genç, yaşlı ve siyasi olarak her kesimin desteğini alan Ömer YILBAT’ın, Yerel seçim çalışmalarına hızla devam ettiği gözlemleniken, incesuda Başkan adaylığı hazırlığı içinde olan kişiler ve siyasi kulislerin hız kazanacağı belirtiliyor.