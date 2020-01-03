Kayseri İncesu belediye başkanı Mustafa İlmek'in hayalim Dediği İncesu barajı mesire alanı projesinde yavaş yavaş sona gelindi.Kayseri İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek İncesu Baraj Projisine Hız Verdi
Kayseri İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek İncesu Baraj Projisine Hız Verdi
Kayseri İncesu belediye başkanı Mustafa İlmek'in hayalim Dediği İncesu barajı mesire alanı projesinde yavaş yavaş sona gelindi.Kayseri İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek İncesu Baraj Projisine Hız Verdi
Projelerimiz ve vaatlerimiz arasında yer alan "Baraj Projemiz" son hızıyla devam ediyor.
Proje yapım çalışmalarında yüzde 60 seviyesine gelindi. Çalışmalar soğuk kış günlerine rağmen devam ediyor.
Ekiplerimize Allah kolaylık versin.
Projelerimiz söz verdiğimiz gibi, önce Allah'ın izni ile teker, teker gerçekleşecek...
Sabır ve destek sizden, hizmet bizden...
Av. Mustafa İLMEK
İncesu Belediye Başkanı
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