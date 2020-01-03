Kayseri İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek İncesu Baraj Projisine Hız Verdi

Kayseri İncesu belediye başkanı Mustafa İlmek Geçtiğimiz Aylarda İyi Partiden istifa ederek Ak Partiye geçiş yapmıştı bu nedenle Son günlerde gündemden düşmeyen Başkan Mustafa İlmek Ak Partiye geçiş yapmasıyla birlikte Seçim Süresi içinde Seçim vaadlerine hız verdi

Seçim Süresi içinde Seçim vaadi de olan İncesu Baraj Projesine Hız Vererek Projenin yaklaşık yüzde 60 lık kısmı tamamlandı. Başkan İlmek Ayrıca İncesu ve çevresindeki mahalle ve köylerde de çalışmalarını hız kesmeden yürütmeye devam ediyor. Ak Partiye Geçiş yapmasının ne kadar doğru ve Mantıklı bir Karar olduğunun etkilerini incesu ilçesi ve halkı pozitif yönde görmeye başladı. Ak Parti ve Büyükşehir belediyesi gücünüde arkasına alan Başkan Mustafa İlmek İle İncesu Tekrar Uçuşa Geçmiş Oldu Başkan Mustafa İlmek Kazananın Herzaman İncesu Olacağını Belirtti

Ayrıca Başkan Mustafa Bey Yaptığı basın açıklamasında ;

Projelerimiz ve vaatlerimiz arasında yer alan "Baraj Projemiz" son hızıyla devam ediyor.

Proje yapım çalışmalarında yüzde 60 seviyesine gelindi. Çalışmalar soğuk kış günlerine rağmen devam ediyor.

Ekiplerimize Allah kolaylık versin.