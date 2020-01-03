0
0
2020 Milli Piyango İşte Kazandıran Numaralar
2020 Milli Piyango İşte Kazandıran Numaralar
0
0
0
1
0
0

Kayseri İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek İncesu Baraj Projisine Hız Verdi

Kayseri İncesu belediye başkanı Mustafa İlmek'in hayalim Dediği İncesu barajı mesire alanı projesinde yavaş yavaş sona gelindi.Kayseri İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek İncesu Baraj Projisine Hız Verdi

Kayseri İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek İncesu Baraj Projisine Hız Verdi
03 Ocak 2020 Cuma 14:34

Kayseri İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek İncesu Baraj Projisine Hız Verdi

Kayseri İncesu belediye başkanı Mustafa İlmek'in hayalim Dediği İncesu barajı mesire alanı projesinde yavaş yavaş sona gelindi.Kayseri İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek İncesu Baraj Projisine Hız Verdi

Memur ve emeklilerin 2020'de alacakları zam oranı
Kayseri İncesu belediye başkanı Mustafa İlmek Geçtiğimiz Aylarda İyi Partiden istifa ederek Ak Partiye geçiş yapmıştı bu nedenle Son günlerde gündemden düşmeyen  Başkan Mustafa İlmek Ak Partiye geçiş yapmasıyla birlikte Seçim Süresi içinde Seçim vaadlerine hız verdi
Seçim Süresi içinde Seçim vaadi de olan İncesu Baraj Projesine Hız Vererek Projenin yaklaşık yüzde 60 lık kısmı tamamlandı. Başkan İlmek Ayrıca İncesu ve çevresindeki mahalle ve köylerde de çalışmalarını hız kesmeden yürütmeye devam ediyor. Ak Partiye Geçiş yapmasının ne kadar doğru ve Mantıklı bir Karar olduğunun etkilerini incesu ilçesi ve halkı pozitif yönde görmeye başladı. Ak Parti ve Büyükşehir belediyesi gücünüde arkasına alan Başkan Mustafa İlmek İle İncesu Tekrar Uçuşa Geçmiş Oldu Başkan Mustafa İlmek Kazananın Herzaman İncesu Olacağını Belirtti
Ayrıca Başkan Mustafa Bey Yaptığı basın açıklamasında ;

Projelerimiz ve vaatlerimiz arasında yer alan "Baraj Projemiz" son hızıyla devam ediyor.

Proje yapım çalışmalarında yüzde 60 seviyesine gelindi. Çalışmalar soğuk kış günlerine rağmen devam ediyor.
Ekiplerimize Allah kolaylık versin.

Projelerimiz söz verdiğimiz gibi, önce Allah'ın izni ile teker, teker gerçekleşecek...

Sabır ve destek sizden, hizmet bizden...

Av. Mustafa İLMEK
İncesu Belediye Başkanı

 

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber