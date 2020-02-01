Kayseri Harikalar Diyarında Şok Olay Aslan Saldırısı!

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Kayseri Harikalar Dünyasında dün enterasan bir şey yaşandı..Yıllardır bakıcılığını yaptığı aslan bakıcısının parmağını kopardı..Bekir İnce, her gün yaptığı gibi bakıcılığını yaptığı aslanın yemeğini vermek için kafese girdi..İşte olay tam o anda oldu..Aslan,bakıcı Bekir İnce'nin üzerine yürüyüp saldırdı..Bekir İnce'nin parmağının koptuğu bildirildi.

ASLAN'NIN SALDIRMASI İLE BİRLİKTE DİĞER PERSONELLER YARDIMA KOŞTU

Diğer personellerin yardımı ile aslandan kurtarılan İnce, acil durum ekibinin çağrılması ile ambulans ile ilk yardım servisine kaldırıldı.

Sosyal medya hesaplarında aslanlar ile çektirdiği resimleride bulunan İnce'ye aslanın neden saldırdığı merak konusu oldu.

Ayrıca şuanda aslan saldırısına uğrayan Bekir İnce'nin sağlık durumu iyi olduğu söyleniyor!