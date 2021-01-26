Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve kovalamaca sonucu yakalanan zanlının üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdemli Mahallesi'nde S.K, R.S ve O.Ö'nün üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 145 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve kovalamaca sonucu yakalanan zanlının üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

Kocasinan ilçesinde polis ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili gece denetim yaptı.

Kazımkarebekir Mahallesi'nde F.Y, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak otomobil ile kaçmaya başladı. Polis ekipleri, kovalamaca sonucu Keykubat Mahallesi Gülbahçe Sokak üzerinde otomobili durdurdu.

Otomobildeki F.Y. gözaltına alınırken şüphelinin üzerinden ve kaçarken yola attığı bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Son dakika... Kısıtlamada uyuşturucu ile yakalanan sürücüye gözaltı

Son dakika habere göre KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu ile yakalanan sürücüye 3 bin 150 TL para cezası kesilerek, gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu ile yakalanan sürücüye 3 bin 150 TL para cezası kesilerek, gözaltına alındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimlerde bulundu. Bu kapsamda Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesinde uygulama yapan polis, F.Y. yönetimindeki 38 AED 917 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalıştı. Polis ile yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli, Keykubat Mahallesi Güllübahçe Caddesi'nde durduruldu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası uygulanan sürücü, uyuşturucu nedeniyle gözaltına alındı.