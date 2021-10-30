Kayseri'de yolcu otobüsünde 110 gram eroin ele geçirildi

Yedinci sezonuyla ekrana gelecek olan EDHO yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. İlyas Çakırbeyli karakterini canlandıran Ozan Akbaba’nın yayınlanan fragman tanıtımında vurulma anı heyecanı ikiye katladı. Diziler Eylül ayında yeni sezon bölümlerine start verirken EDHO’nun ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı gelirken yayın tarihi ise henüz netlik kazanmadı. Peki EDHO ne zaman, bu akşam var mı? ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte tüm bilgiler…