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Kayseri'de yolcu otobüsünde 110 gram eroin ele geçirildi

Kayseri'de yolcu otobüsünde 110 gram eroin ele geçirildi Kayseri'de yolcu otobüsünde 110 gram eroin ele geçirildi

Kayseri'de yolcu otobüsünde 110 gram eroin ele geçirildi
30 Ekim 2021 Cumartesi 11:37

Kayseri'de uygulama noktasında durdurulan otobüsteki iki yolcunun üst aramasında 110 gram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.K. ve İ.G'nin doğu illerinden batıya uyuşturucu sevk edeceği bilgisi üzerine Kayseri-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında şüphelilerin bulunduğu yolcu otobüsünü durdurdu.

Zanlıların üst aramasında 110 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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