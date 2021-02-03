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Kayseri'de Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan sanığa 4,5 yıl hapis cezası

Kayseri'de tanımadığı birinin banka hesabına yanlışlıkla yatırdığı 3 bin 500 lirayı harcadığı iddiasıyla hakkında dolandırıcılık suçundan dava açılan sanığa 4 yıl 6 ay hapis ve 8 bin lira adli para cezası verildi.

Kayseri'de Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan sanığa 4,5 yıl hapis cezası
03 Şubat 2021 Çarşamba 15:52
5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan sanık O.A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Müşteki Y.E. ise duruşmaya katılmadı.
Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık O.A. esasa ilişkin savunmasında, tanımadığı birinin banka hesabına 3 bin 500 lira yatırdığını, gün içinde de konuya ilişkin kendisini arayan kimse olmadığı için parayı harcadığını söyledi. Bunun suç olduğunu bilmediğini öne süren O.A, beraatını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık O.A'yı "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 6 ay hapis ve 8 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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