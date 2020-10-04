Kayseri'de Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Maaşlar yükselecek. İşçi, memur, memur emeklisi, işçi emeklisi herkes bu haberi bekliyordu. Kim kaç lira zam alacak? Memur maaşları ne kadar olacak? Zamla birlikte emeklilerin maaşı ne kadar artacak?