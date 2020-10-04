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Kayseri'de Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı

Kayseri'de sabah işten döndüğünde sevgilisini başka bir erkekle birlikte evde yakalayan adam, yakaladığı şahsı bıçaklayarak yaraladı.

Kayseri'de Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı
04 Ekim 2020 Pazar 00:03

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet mahallesinde yaşanan olayda, sabah iş çıkışı sevgilisiyle birlikte yaşadığı eve gelen Doğan K.(45), sevgilisi E.D.'yi(24) Muhammed K.(30) ile birlikte yakaladı.

BİRİ HASTANEYE, İKİSİ KARAKOLA

Evde çıkan tartışmada Doğan K., Muhammed K.'yı bacak ve sırt bölgesinden bıçakladı. 4 bıçak darbesiyle yaralanan Muhammed K., eve çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Doğan K. ve E.D. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ


Kaynak: Kamu Saati Özel
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