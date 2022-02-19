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Kayseri'de toplu taşıma ücretlerine ikinci zam geldi 19 şubat 2022

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından şehir içi toplu taşıma ücret tarifesinde değişikliğe gidildi.

Kayseri'de toplu taşıma ücretlerine ikinci zam geldi 19 şubat 2022
19 Şubat 2022 Cumartesi 15:39

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından şehir içi toplu taşıma ücret tarifesinde değişikliğe gidildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kurul toplantısında, şehir içi toplu ulaşımında 25 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 28 Ağustos 2019 tarihinden bu yana uygulanan toplu taşıma ücret tarifesi yeniden belirlendi.

Yeni düzenlemeye göre oluşan ücret tarifeleri şöyle:

"Kontaksız tam bilet 4,50 TL, kontaksız indirimli bilet 2,25 TL, abonman tam (aylık 140 biniş) 231 TL, abonman indirimli (aylık 140 biniş) 110 TL,

UKOME, Kayseri’de ilk kez “Erken Ulaşım Tarifesi’ uygulanması kararı alarak, saat 05.00-06.45 arası toplu ulaşım kullanan vatandaşların uzun hatlar hariç, önceki tarifeden yararlanmaya devam edebilmesinin önünü açtı.

Aktarmalı otobüs hatları yine güncellemeden etkilenmeyen grupta yer alırken, yolcuların 80 dakika içerisinde 3 ücretsiz aktarma yapabilme hakları devam ediyor. İndirimli kartlar da dahil olmak üzere 1 kere ücret ödeyen yolcu 80 dakika içerisinde 3 ayrı biniş hakkı elde ediyor.

Ayrıca tüm ilçe ulaşım araçlarından, raylı sistem istasyonlarına 80 dakika içerisinde ücretsiz aktarma hizmeti vatandaşların kullanımına 25 Eylül itibariyle sunulmaya başlanacak. 80 dakika içerisinde tüm hatlardan, tüm hatlara ücretsiz aktarma Türkiye'de sadece Kayseri’de olacak ve bu uygulama güncelleme ile devam edecek.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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