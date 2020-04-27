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Kayseri'de şok intihar!Kimseyi dinlemedi

Kayseri'de şok intihar!Kimseyi dinlemedi
27 Nisan 2020 Pazartesi 13:33

SERÇEÖNÜNDE ŞOK İNTİHAR

Kayseri ilinin Kocasinan ilçesi Serçeönü Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi’nde erkek bir şahıs 7. kattan atlayarak olay yerinde hayatını kaybetti!

KOMŞULAR,ATLAMADAN ÖNCE YETER ARTIK DİYE BAĞRIŞ SESLERİ DUYDUKLARINI SÖYLEDİLER

Dün akşam saatlerinde Serçeönü Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi’nde erkek bir şahıs 7. kattan atlayarak olay yerinde hayatını kaybetti! Komşuları herhangi bir sorununun olmadığını söylediler.Ancak intihar olayının yaşanmadan önce olay yerinde yeter artık diye bağrış seslerini duyduklarını ifade ettiler.
7. Kattan atlayan şahıs beton zemine düşüp olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı


 
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