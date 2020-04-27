Kayseri'de şok intihar!Kimseyi dinlemedi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, korona virüs tedbirleri kapsamında okullar 30 Nisandan itibaren yine tatil olacak mı? ve 1 Mayıs'tan itibaren sokağa çıkma yasağı gelecek mi? konusunu açıklmak için toplatı yapıyor Birzdan Sonuçlar açıklanacak İşte Detaylar