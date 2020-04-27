Kayseri'de şok intihar!Kimseyi dinlemedi

SERÇEÖNÜNDE ŞOK İNTİHAR
Kayseri ilinin Kocasinan ilçesi Serçeönü Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi’nde erkek bir şahıs 7. kattan atlayarak olay yerinde hayatını kaybetti!
KOMŞULAR,ATLAMADAN ÖNCE YETER ARTIK DİYE BAĞRIŞ SESLERİ DUYDUKLARINI SÖYLEDİLER
Dün akşam saatlerinde Serçeönü Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi’nde erkek bir şahıs 7. kattan atlayarak olay yerinde hayatını kaybetti! Komşuları herhangi bir sorununun olmadığını söylediler.Ancak intihar olayının yaşanmadan önce olay yerinde yeter artık diye bağrış seslerini duyduklarını ifade ettiler.
7. Kattan atlayan şahıs beton zemine düşüp olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı
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