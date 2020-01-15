Kayseri’de değişik isimlerle faaliyet gösteren suç örgütlerine ve yöneticileri hakkında çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından operasyon yapıldı, Şafak vakti polis ekipleri Operasyonda Kayseri'de Özel Harekat Polisi Vuruldu!!!,

Kayseri'de Özel Harekat Polisi Vuruldu!!!

Kayseri’de değişik isimlerle faaliyet gösteren suç örgütlerine ve yöneticileri hakkında çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından operasyon yapıldı, Şafak vakti polis ekipleri Operasyonda Kayseri'de Özel Harekat Polisi Vuruldu!!!,

Kayseri’de değişik isimlerle faaliyet gösteren suç örgütlerine ve yöneticileri hakkında çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından soruşturma başlatıldı.

Şafak vakti polis ekipleri Kocasinan İlçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan şüpheli M.D.’nin ikametine operasyon yaptı.

Kapıyı çalarak polis olduklarını belirten ekibe kapı açılmadı. Bunun üzerine özel harekat timleri koçbaşı ile kapıyı açmaya çalıştı.

Evde bulunan şüpheli kapı arasında oluşan boşluktan tabanca ile ateş etmesi sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru B.K. sağ dizinin altı kısmından vuruldu.

Yaralanan polis memuru olay yerine çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis Memuru B.K.’nın ameliyata alındığı belirtildi.

Polisin yaralanmasının ardından özel harekat timleri kapıyı kırarak içeri girdi. Şüpheli şahıs, ailesinin yanında gözaltına alındı.

Yürütülen operasyon kapsamında 11 şüpheli yakalandı.

Operasyonların yapıldığı adreslerde yapılan aramalarda ise sözleşme ve senetler, 2 pompa tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 2 tabanca ve tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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