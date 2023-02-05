Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0
2
BES2023
BES2023
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
3

Kayseri'de Okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi Kar Tatili Var mı?

6 Şubat Pazartesi Kayseri'de okullar tatil mi?, İncesu'da okullar tatil edildi mi? 6 Şubat kar tatili olan iller ilçeler! MEB Valilik açıklamaları 6 Şubat yarın okullar tatil mi? hangi illerde okullar kar tatili edildi, Okullara kar engeli!, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre çeşitli illerde yoğun kar yağışı beklenirken, birçok ilde de kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava şartları taşımalı eğitime bir süre ara verilmesine neden oluyor. Peki, hangi illerde okullar tatil oldu?

Kayseri'de Okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi Kar Tatili Var mı?
Kamusaati
Kamusaati
05 Şubat 2023 Pazar 23:16

Türkiye'nin yeni bir kar yağışanın etkisi altına girdi. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisini göstermesinin ardından yurt genelinde birçok ilde 15 tatil sonrası bazı illerde okullar tatil edildiği açıklandı. İşte, 6 Şubat 2023 Pazartesi tatil olan iller ile ilgili bilgiler...

Ajanslara düşen son dakika kar tatili haberinin ayrıntılarına göre Türkiye'yi etkisi altına kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. İstanbul, Ankara, Bitlis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Gaziantep, Sivas, Malatya, Tunceli, Kahramanmaraş, Hakkari, Elazığ, Bayburt, Erzurum, Karaman, Isparta, Giresun, Niğde, Nevşehir, Kütahya, Kayseri, Afyonkarahisar, Burdur, Ağrı, Kırşehir, Yozgat, Kars, Konya, Aksaray, Denizli ile Batman, Adana, Samsun, Antalya ve Muğla'nın bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Öte yandan İzmir'in Tire ilçesine bağlı 25 mahallede ilköğretim ve ortaöğretim taşıması yapılmayacağı bildirildi. İşte 6 Şubat 2023 Pazartesi günü itibariyle yurtta kar tatili ilan edilen iller ve ilçeler...


Kaynak: Kamu Saati Özel
Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 6 Şubat Pazartesi 2023
Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 6 Şubat Pazartesi 2023
0
Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar 6 Şubat Pazartesi Haftalık burç yorumları
Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar 6 Şubat Pazartesi Haftalık burç yorumları
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı, yerine Sedat Önal atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı, yerine Sedat Önal atandı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.