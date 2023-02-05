Kayseri'de Okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi Kar Tatili Var mı?

6 Şubat Pazartesi Kayseri'de okullar tatil mi?, İncesu'da okullar tatil edildi mi? 6 Şubat kar tatili olan iller ilçeler! MEB Valilik açıklamaları 6 Şubat yarın okullar tatil mi? hangi illerde okullar kar tatili edildi, Okullara kar engeli!, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre çeşitli illerde yoğun kar yağışı beklenirken, birçok ilde de kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava şartları taşımalı eğitime bir süre ara verilmesine neden oluyor. Peki, hangi illerde okullar tatil oldu?

Türkiye'nin yeni bir kar yağışanın etkisi altına girdi. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisini göstermesinin ardından yurt genelinde birçok ilde 15 tatil sonrası bazı illerde okullar tatil edildiği açıklandı. İşte, 6 Şubat 2023 Pazartesi tatil olan iller ile ilgili bilgiler... Ajanslara düşen son dakika kar tatili haberinin ayrıntılarına göre Türkiye'yi etkisi altına kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. İstanbul, Ankara, Bitlis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Gaziantep, Sivas, Malatya, Tunceli, Kahramanmaraş, Hakkari, Elazığ, Bayburt, Erzurum, Karaman, Isparta, Giresun, Niğde, Nevşehir, Kütahya, Kayseri, Afyonkarahisar, Burdur, Ağrı, Kırşehir, Yozgat, Kars, Konya, Aksaray, Denizli ile Batman, Adana, Samsun, Antalya ve Muğla'nın bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Öte yandan İzmir'in Tire ilçesine bağlı 25 mahallede ilköğretim ve ortaöğretim taşıması yapılmayacağı bildirildi. İşte 6 Şubat 2023 Pazartesi günü itibariyle yurtta kar tatili ilan edilen iller ve ilçeler...

Kaynak: