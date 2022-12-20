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Kayseri'de Okullar tatil mi? 21 Aralık Çarşamba Kar Tatili Var mı?

21 Aralık Çarşamba Kayseri'de okullar tatil mi?, İncesu'da okullar tatil edildi mi? 21 Aralık kar tatili olan iller ilçeler! MEB Valilik açıklamaları 21 Aralık yarın okullar tatil mi? hangi illerde okullar kar tatili edildi, Okullara kar engeli!, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre çeşitli illerde yoğun kar yağışı beklenirken, birçok ilde de kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava şartları taşımalı eğitime bir süre ara verilmesine neden oluyor. Peki, hangi illerde okullar tatil oldu?

Kayseri'de Okullar tatil mi? 21 Aralık Çarşamba Kar Tatili Var mı?
Kamusaati
Kamusaati
20 Aralık 2022 Salı 19:21

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre çeşitli illerde yoğun kar yağışı beklenirken, birçok ilde etkili olan kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava şartları taşımalı eğitime bir süre ara verilmesine neden oluyor. İller bir bir tatil haberini duyuruyor. Peki, hangi illerde okullar tatil oldu?

Son dakika kar tatili haberleri...

İncesu'da Okullar Tatil Edilecek mi? 21 Aralık Çarşamba 2022 

Meteoroloji yetkililerinin tahminleri doğrultusunda gece saatlerinde başlayan  kar yağışı nedeniyle henüz valilik veya kaymakamlık tarafından kar tatili haberi gelmedi. Yarın örgün eğitime devam edilecek...

Meteoroloji yetkilileri günler öncesinden Kayseri ve ilçelerinde kar yağışının etkili olacağını söylemişti. Özellikle İncesu İlçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ilçede etkili oldu. Kayseri'nin tüm ilçelerinde etkili olan kar yağışı yetkilileri, harekete geçirdi. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı belediyelerin karla mücadele ekiplerini de harekete geçirdi. Ekipler gece boyu yol açma ve tuzlama çalışmalarını devam ettirdi.

ÖTE YANDAN okula giden öğrenciler ve veliler TATİL haberini bekliyor.. 

"Tekrar söylemekte fayda var şuana kadar Kayseri valiliğinden ve ilçe kaymakamlıklarınin herhangi birinden okulların tatil edilmesi yönünde bir açıklama yapılmadı okullar normal sekide devam edecek yola çıkacak sürücülerin gizli buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıyoruz... 

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