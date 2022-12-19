Kayseri'de Okullar tatil mi 20 Aralık 2022 Salı Kar Tatili Var mı?

Bugün 20 Aralık 2022 Salı Kayseri'de okullar tatil mi?, Kayseride okullar tatil edildi mi? hangi illerde okullar kar tatili edildi, Okullara kar engeli!, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre çeşitli illerde yoğun kar yağışı beklenirken, birçok ilde de kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava şartları taşımalı eğitime bir süre ara verilmesine neden oluyor. Peki, hangi illerde okullar tatil oldu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre çeşitli illerde yoğun kar yağışı beklenirken, birçok ilde etkili olan kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava şartları taşımalı eğitime bir süre ara verilmesine neden oluyor. İller bir bir tatil haberini duyuruyor. Peki, hangi illerde okullar tatil oldu?

Son dakika kar tatili haberleri...

İncesu'da Okullar Tatil Edilecek mi? 20 Aralık Salı 2022

Meteoroloji yetkililerinin tahminleri doğrultusunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle henüz valilik veya kaymakamlık tarafından kar tatili haberi gelmedi. Yarın örgün eğitime devam edilecek...

Meteoroloji yetkilileri günler öncesinden Kayseri ve ilçelerinde kar yağışının etkili olacağını söylemişti. Gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı kent geneli ve ilçelerinde etkili oldu. Kayseri'nin tüm ilçelerinde etkili olan kar yağışı yetkilileri, harekete geçirdi. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı belediyelerin karla mücadele ekiplerini de harekete geçirdi. Ekipler gece boyu yol açma ve tuzlama çalışmalarını devam ettirdi.

ÖTE YANDAN okula giden öğrenciler ve veliler TATİL haberini bekliyor..

"Tekrar söylemekte fayda var şuana kadar Kayseri valiliğinden ve ilçe kaymakamlıklarınin herhangi birinden okulların tatil edilmesi yönünde bir açıklama yapılmadı okullar normal sekide devam edecek yola çıkacak sürücülerin gizli buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıyoruz...