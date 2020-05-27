Kayseri'de O İlçede Şok Zehirlenme Yedikleri Mantar Az Kalsın Öldürüyordu

Kayseri'de O İlçede Şok Zehirlenme KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde yedikleri mantardan sonra fenalaşan 9 kişi, hastaneye sevk edildi.
KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde yedikleri mantardan sonra fenalaşan 9 kişi, hastaneye sevk edildi.
Olay, Tomarza ilçesi Çanakpınar Mahallesi'nde Öğle saatlerinde . Dağdan topladıkları mantarı pişirerek yiyen Zeynep Doğan (90), Ali Doğan (49), Selmiha Doğan (49), Fatma Kaygısız (40), Hanife Kaygısız (22), Sultan Kılıç (19), Furkan Kaygısız (18), Zeynep Eda Doğan (13) ve Ali Mert Doğan (11) mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle 112 Acil'i aradı. İhbar üzerine olay yerine ulaşmış olan sağlık ekipleri zehirlenen 9 kişiyi Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi'ne sevk edildi . İlk müdahalenin sonrasında Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 9 kişinin sağlık durumlarının oldukça iyi hal aldığı bilgisi paylaşıldı.
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