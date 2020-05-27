Kayseri'de O İlçede Şok Zehirlenme Yedikleri Mantar Az Kalsın Öldürüyordu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağır kronik hastalığı bulunan 6 bin 564 ihtiyaç sahibine düzenli nakdi yardım sağlandığını, kronik hastalığı sebebiyle cihaza bağımlı 2 bin 135 kişinin elektrik fatura bedellerinin karşılandığını söyledi. Selçuk, Kovid-19 ile mücadele sürecinde kronik hastalığı bulunanların 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin de ikinci duyuruya kadar geçerli olması kararını aldıklarını sözlerine ekledi.