0
0
0
0
0
0
0
0

Kayseri'de O İlçede Şok Zehirlenme

Kayseri'de O İlçede Şok Zehirlenme KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde yedikleri mantardan sonra fenalaşan 9 kişi, hastaneye sevk edildi.

Kayseri'de O İlçede Şok Zehirlenme
26 Mayıs 2020 Salı 20:48

Kayseri'de O İlçede Şok Zehirlenme

Kayseri'de O İlçede Şok Zehirlenme  KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde yedikleri mantardan sonra fenalaşan 9 kişi, hastaneye sevk edildi.

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde yedikleri mantardan sonra fenalaşan 9 kişi, hastaneye sevk edildi.

Olay, Tomarza ilçesi Çanakpınar Mahallesi'nde Öğle saatlerinde . Dağdan topladıkları mantarı pişirerek yiyen Zeynep Doğan (90), Ali Doğan (49), Selmiha Doğan (49), Fatma Kaygısız (40), Hanife Kaygısız (22), Sultan Kılıç (19), Furkan Kaygısız (18), Zeynep Eda Doğan (13) ve Ali Mert Doğan (11) mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle 112 Acil'i aradı. İhbar üzerine olay yerine ulaşmış olan sağlık ekipleri zehirlenen 9 kişiyi Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi'ne sevk edildi . İlk müdahalenin sonrasında Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 9 kişinin sağlık durumlarının oldukça iyi hal aldığı  bilgisi paylaşıldı.

Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için TIKLAYINIZ!!! 
 

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ 

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ  File:Facebook Logo Mini.svg - Wikimedia Commons

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ 

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber