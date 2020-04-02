Dün gece otogaza gelen 95 kuruşluk indirimin Hemen hemen tüm Türkiye'de gerçekleşmesin ardından Fiyatlar 2,50 sularında seyrederken, Kayseri’deki istasyon tabelalarına sadece 40-50 kuruş civarı yansıtılması sonrası LPG nin kayserideki hemen hemen her istasyonda 3,15 - 3,25 arasında fiyatlarında satılmasına sosyal medya üzerinden büyük tepki geldi.

Kayseri'de Lpg Fiyatlarındaki Adaletsizlik Tepki Topladı! Tüketici Koruma Memurları Nerede

Dün gece otogaza gelen 95 kuruşluk indirimin Hemen hemen tüm Türkiye'de gerçekleşmesin ardından Fiyatlar 2,50 sularında seyrederken, Kayseri’deki istasyon tabelalarına sadece 40-50 kuruş civarı yansıtılması sonrası LPG nin kayserideki hemen hemen her istasyonda 3,15 - 3,25 arasında fiyatlarında satılmasına sosyal medya üzerinden büyük tepki geldi.

Otogazda yapılan 95 Kuruşluk dev indirimin ardından Kayseri'ye komşu illerdeki fiyatlar 2.5tl bandına gerilerken, Kayseri yine zirveyi yine kimseye bırakmadı. Son gelen indirimin ardından Kayseri'deki Firmalar aralarında bir anlaşma yaparak otogaz fiyatlarını firmaların EPKD ye bildirdiği tavan ücret üzerinden belirlemeye başladı. Kayseri’de 3.59 - 3.75tl bandında satılan otogazı 3.10 bandına düşürdüler. Firmalardan bazıları sabah saatlerinde 2,69-2,79 bandına fiyatları düşürse de aralarında anlaşan firmalar verilen bu ince ayar sayesinde Kayseri’de indirimin 1/2’si yani 50 kuruşluk kısmı tabelaya yansırken kalan 1/2’si vatandaşın cebine girmeden kayboldu.

Gece yapılan 95 kuruşluk dev indirimim Kayseri’de hizmet veren benzin istasyonlarının tabelalarına 50 kuruş olarak yansıtılmasına tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşım ve yorumlarla istasyon sahiplerine veryansın ettiler. Kayseri'de Otogaz Fiyatlarına 10 kuruş zam gelince 15-20 kuruş yansıtan indirim gelincede yine yarısını tüketiciye yansıtan bu firmalara artık nasıl müdahale edileceği merak konusu oldu!! Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde Cumhurbaşkanımız Başkan Erdoğan ve Ak Parti hükümetini yıpratmaya yönelik yapılan bu büyük operasyona karşı hükümet yetkilileri ve valilik yetkililerin devreye bir an önce girmesi bekleniyor.

Yorumlarda özellikler Kayseri’de Benzin İstasyonlarının tek el oluşturulduğu dillendirilirken, en çok merak edilen konu ise istasyonların ortak kararla aldığı iddia edilen yüksek fiyat uygulamasının ne zaman son bulacağı oldu.

Sosyal medyada sürekli gündem olan Kayseri’de ki otogaz satış fiyatları düşer mi bilinmez ama vatandaşların tansiyonu çevre illerle Kayseri’de ki otogaz fiyatlarını karşılaştırdıkça yükselmeye devam ediyor.

Vatandaşlar yapılan bu son rezillik sonrasında Tüketici Koruma Memurları Nerede!!! diyerek veryansın etti.