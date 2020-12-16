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Kayseri'de Korona virüsü hiçe saydılar Müthiş cezayı yediler!

Kayseri sahabiye mahallesi uyuşturucu partisi!

Kayseri'de Korona virüsü hiçe saydılar Müthiş cezayı yediler!
16 Aralık 2020 Çarşamba 15:09

Kayseri'de korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak uyuşturucu partisi düzenleyen 1'i kadın 8 kişi gözaltına alındı. Şahısların yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucu maddeyi yutmaya çalıştıkları öğrenilirken, gözaltına alınan 8 kişiye toplamda 25 bin 200 TL para cezası da kesildi.

YASAKLARA RAĞMEN UYUŞTURUCU PARTİSİ YAPMIŞLAR

Gelen bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen istihbarat üzerine Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Nil Caddesi üzerinde bulunan bir apartmandaki daireye operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu partisi verdikleri öğrenilen 1’i kadın 8 kişi kıskıvrak yakalandı. Ekiplerin yaptıkları aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahısların da yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucu maddeleri yutmaya çalıştıkları öğrenildi. Narkotik arama köpeği ’Athena’nın da katıldığı operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, emniyete götürüldü.
Öte yandan, korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak uyuşturucu partisi veren 8 kişiye toplamda 25 bin 200 TL’de para cezası kesildi. Şahıslar evden çıkarıldığı anda da mahalle sakinleri polis ekiplerine alkışlarla destek verdi

SAHABİYE MAHALLESİNDE BİR DAİREDE UYUŞTURUCU PARTİSİ

Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Nil Caddesi üzerinde bulunan bir apartmandaki daireye operasyon düzenledi..

korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak uyuşturucu partisi düzenleyen 1’i kadın 8 kişi gözaltına alındı. Şahısların yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucu maddeyi yutmaya çalıştıkları öğrenilirken, gözaltına alınan 8 kişiye toplamda 25 bin 200 TL para cezası da kesildi.

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