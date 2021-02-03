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Kayseri'de kontrolden çıkan araç tramvay yoluna girdi

Kayseri'de kontrolden çıkarak tramvay yoluna giren otomobildeki anne ile oğlu yaralandı.

Kayseri'de kontrolden çıkan araç tramvay yoluna girdi
03 Şubat 2021 Çarşamba 15:47
E.A. yönetimindeki 38 BD 776 plakalı otomobil Melikgazi ilçesi Sivas Bulvarı'nda kontrolden çıkarak metal bariyerleri parçalayıp tramvay hattında girdi. Tam o sırada hızla kendi yolunda ilerleyen Tramvay sürücüsünün kayan aracı kaza yapmadan dikkati sayesinde farketmesiyle birlikte tramvayı acil olarak frene çekti ve faciadan son anda dönüldü.
Yaralanan sürücü E.A. ile annesi F.A. hastaneye kaldırıldı.
Aksayan tramvay seferleri otomobilin olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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