Kayseri'de kontrolden çıkan araç tramvay yoluna girdi

Özel kalem müdürünün maaşı ne kadardır? Özel kalem müdürünün özel hizmet tazminatı oranı 210 olarak belirlenmiş. Ancak bir çok kurum 155 olarak hesap yapıyor. Sizin girdiğiniz oranın sebebi nedir acaba. Cevap için teşekkürler