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Kayseri'de kısıtlama sonrası sokaklarda yoğunluk oluştu Kayseri Valisi Twetter'dan Tepki Gösterdi

Kayseri'de kısıtlama sonrası sokaklarda yoğunluk oluştu Kayseri'de, saat 10.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından halk kendini sokağa attı. Kayseri Valisi Twetter'dan Sitem Etti Kentin cadde ve sokaklarında oluşan yoğunluk, alışveriş merkezleri önünde de görüldü.

Kayseri'de kısıtlama sonrası sokaklarda yoğunluk oluştu Kayseri Valisi Twetter'dan Tepki Gösterdi
30 Kasım 2020 Pazartesi 00:05
Vatandaşlar, sokak yasağının ardından soluğu dışarda aldı. Kayseri Valisi, oluşan manzaraya tepki gösterdi.

Kayseri'de, saat 10.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından halk kendini sokağa attı.

Kentin cadde ve sokaklarında oluşan yoğunluk, alışveriş merkezleri önünde de görüldü.

AVM ÖNÜNDE KUYRUK

Hunat Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezi önünde uzun kuyruk oluştu. Maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyanlar, alışveriş merkezine girmek için bir süre kuyrukta bekledi.

Tedbirler kapsamında ateşleri ölçülen vatandaşlar, tek tek içeri alındı.

VALİ FOTOĞRAF PAYLAŞTI: YORUM SİZLERİN

Öte yandan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Twitter hesabından, Sivas Caddesi'ndeki insan yoğunluğunu gösteren fotoğrafı paylaşarak, "Gerekmedikçe evden çıkmayalım. Çağrılarımıza ve aldığımız tedbirlere rağmen Kayseri'de yapmış olduğumuz denetimlerden bir kare. Yorum sizlerin" notunu düştü.

Kayseri de kısıtlama sonrası sokaklarda yoğunluk oluştu #1

Kayseri de kısıtlama sonrası sokaklarda yoğunluk oluştu #2

Kayseri de kısıtlama sonrası sokaklarda yoğunluk oluştu #3


Kaynak: Kamu Saati Özel
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