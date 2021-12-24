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Kayseri'de Jandarma operasyonunda ele geçirildi! 550 litre...

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 550 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Kayseri'de Jandarma operasyonunda ele geçirildi! 550 litre...
24 Aralık 2021 Cuma 13:14

Edinilen bilgiye göre sahte ve kaçak alkollü içki ile mücadele kapsamında; Sarıoğlan ilçesindeki bir işyerinde Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama yapıldı. Yapılan aramalarda 550 litre kaçak şarap ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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