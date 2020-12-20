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Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, bunalıma giren 25 yaşındaki avukat Hayriye Sena B., 8 katlı apartmanın en üst katından atlayarak yaşamına son verdi. Öte yandan genç avukatın intihar mektubu bıraktığı iddia edildi.

Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti
20 Aralık 2020 Pazar 00:13

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki korkunç olay, saat 17.00 sıralarında 8 katlı bir apartmanın son katında meydana geldi.

İddiaya göre, bunalıma giren Hayriye Sena B., evde kimsenin olmadığı sırada oturma odasının penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen genç avukat, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Binanın önüne gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Hayriye Sena B.'yi hastaneye kaldırdı. Genç avukat, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İNTİHAR MEKTUBU BIRAKTI

Öte yandan, Hayriye Sena B'nin intihar mektubu bıraktığı ileri sürüldü.

Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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