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Kayseri'de DEAŞ Operasyonu düzenlendi 5 kişi tutuklandı

Kayseri'de polis ekiplerinin yılbaşı öncesinde düzenlediği DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklanırken, 4'ü de sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi.

Kayseri'de DEAŞ Operasyonu düzenlendi 5 kişi tutuklandı
02 Ocak 2020 Perşembe 18:58

Kayseri'de DEAŞ Operasyonu düzenlendi  5 kişi tutuklandı

Kayseri'de polis ekiplerinin yılbaşı öncesinde düzenlediği DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklanırken, 4'ü de sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Aralık sabah saatleri itibariyle operasyon düzenlemişti. Suriye ve Irak'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 9 kişinin Kayseri'de olduğu belirlendi. Sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı  ekipler, 9 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Evlerde yapılan aramada da dijital materyallere el koyuldu. Gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirildi hemen  emniyete götürüldü. Gözaltında bulunan 9 kişiden 4'ü sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine, 5'i de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine verildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #DEAŞ #Kayseri
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