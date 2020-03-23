Kayseri de corona virüsünden ölen var mı 23 mart 2020

Malesef Kayseri ilimizde ilk ölüm gerçekleşti..

Malesef acı haber biraz önce Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'den geldi..Kayseri'de Corona Virüsünden dolayı bir hastamızı kaybettik dedi.

"Bugün Kayseride ilk kaybımız, yaşlı bir umreci misafirimiz oldu. Kendilerini direkt havaalanından hastaneye almış idik. Bu açıdan izole ve ilk günden itibaren yakın takibimizde idi. Misafitimize Allahtan rahmet diliyorum. "

Kamusaati.com'un edindiği bilgiye göre yaşlı hastamızın 78 yaşında olduğu bildirildi.

Sağlık müdürü uyardı

Yaşlı vatandaşımızın mutlaka temas ettiği kişiler olduğunu söyledi. Bakanımızın da belirttiği gibi yurtdışından gelen vatandaşlarımızın yanında, yurtiçinde de temaslı hastalarımızın artık görülüyor olması evde kalmanın (kendi kendini izole) ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Dün itibariyle ilimizde de temaslı bir vakamız tespit edildi.

Ne kadar hazırlıklı olsak ta sizlerin bu sürece uyumu çok önemli.

Ayrıntılar gelecek...

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