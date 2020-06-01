Kayseri'de büyük şok tam 27 ev karantinaya alındı

Kayseri'nin develi ilçesinde büyük şok

Kayseri'nin en büyük ilçelerinden biri olan Develi ilçesinde koronavirüs nedeni ile tam 27 ev karantinaya alındı...Önlemlerin daha da genişletileceği bilgisi geldi!

Koronavirüs nedeni ile ilçede 27 ev ve tam 90 kişi için de karantina uygulaması yapılıyor..

ilçeye bağlı mahallelerde yapılan sağlık taramasında bazı kişilerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından bölgede filyasyon çalışması başlatıldı ve test sonuçları pozitif çıkan kişiler Kayseri Şehir Hastanesinde gözetim altına alındı.

Bu kişilerle temaslı oldukları belirlenen 9 mahalledeki 25 ev ve bu evlerde yaşayan 90 kişi için ise karantina uygulaması başlatıldı.

YASAKLAR BİTTİ DİYE VİRÜS BİTTİ SANMAYINIZ!

Koronavirüsle mücadele de 1.aşamayı tamamladık.Ancak hastalık hala aramızda.Her ne kadar vakalar düşse de aşı bulunana dek,koronavirüs ile mücadele etmek zorundayız.Lütfen bakanlığın önerilerine harfiyen uyunuz.Aksi durumda 2.dalga kaçınılmaz olacaktır.

2.Dalga ile birlikte yine o eski günlere dönebiliriz.Kayseri'li işini bilir, biraz daha dişini sık kayseri.

WWW.KAMUSAATI.COM