Kayseri'de boş arazide kadın cesedi bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde boş arazide kadın cesedi bulundu.

Saraybosna Mahallesi'ndeki boş arazide hareketsiz yatan bir kadını fark edenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve vücudunda bıçak darbeleri bulunan kadının cesedi, incelemenin ardından morga gönderildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©