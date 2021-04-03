risk haritası
risk haritası
0
is kanunu
is kanunu
0
engelli emekli
engelli emekli
0
işçi çalışma
işçi çalışma
0
işe iade
işe iade
0
iller kızaracak
iller kızaracak
0
plastik poset
plastik poset
0
İl il vaka sayıları
İl il vaka sayıları
0
şubat rapor
şubat rapor
0
2
1
doğum parası 2021
doğum parası 2021
0

Kayseri'de boş arazide kadın cesedi bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde boş arazide kadın cesedi bulundu.

Kayseri'de boş arazide kadın cesedi bulundu
03 Nisan 2021 Cumartesi 13:16

Saraybosna Mahallesi'ndeki boş arazide hareketsiz yatan bir kadını fark edenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve vücudunda bıçak darbeleri bulunan kadının cesedi, incelemenin ardından morga gönderildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber