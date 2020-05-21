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Kayseri'de Bir Kargo Firmasında 10 kargocunun testi pozitif çıktı, 50 kişi karantina altına alındı

Kayseri'de 10 kargo şirketi çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 50 çalışan karantina altına alındı. Kayseride Koronavirüs çıkan kargo hangisi, Hangi kargo çalışanında korona virüs covid-19 çıktı?, İşte Detaylar

Kayseri'de Bir Kargo Firmasında 10 kargocunun testi pozitif çıktı, 50 kişi karantina altına alındı
21 Mayıs 2020 Perşembe 00:10

Kayseri'de 10 kargo şirketi çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından filyasyon yönetemi uygulanarak kargo şirketinde çalışan 50 Kişi karantina altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye çapında dağıtım yapan kargo şirketinin Kayseri şubesinde çalışan 10 kişinin yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Çalışan 10 kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından, kargo şubesinde çalışan diğer 50 kişinin kontrol amaçlı karantina altına alındığı bildirildi.

Kargonun belirli süre kayseride hizmet veremeceği ve şuan için isminin açıklanmayacağı belirtildi.

kaynak kamudanhaber.com

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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