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Kayseri'de bir düğünde 'halay başı' ve 'müzik seçimi' kavgası

Kayseri'de bir düğün salonunda 'halay başı' ve 'müzik seçimi' nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alınırken, kavgayı ayırmaya çalışan 2 polis memuru ise yaralandı.

Kayseri'de bir düğünde 'halay başı' ve 'müzik seçimi' kavgası
Kamusaati
Kamusaati
20 Ağustos 2022 Cumartesi 13:51

Dün akşam saat 20.30 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Kiçikapı Mahallesindeki bir düğün salonunda meydana gelen olayda, düğün sırasında davetliler arasında 'halay başı' ve 'müzik seçimi' konusunda tartışma başladı.

Gelin ve damat tarafı kavga etti

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Gelin ve damat yakını kadın ve erkekler düğün salonunda kavga etti. Düğün salonunda büyüyen kavga yol ortasında da devam etti.

2 polis yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kısa sürede büyüyen kavgayı ayırmaya çalıştı. 2 polis memuru kavgayı ayırırken aldığı darbelerle yaralandı. Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırıldı.

Yaralanan 2 polis memuru, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

5 kişi gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre, kavgaya karışan Ahmet Ş., Abdullah Ş., Taner D., Murat G. ve Osman Ş. gözaltına alındı. 5 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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