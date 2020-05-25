Kayseri'de bayramlaşmaya gidenlere evde şok!

Libya'da meşru hükümeti silah zoruyla devirmeye çalışan terörist Hafter'e bağlı güçler ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Türkiye destekli Libya güçleri kritik bölgeleri bir bir ele geçirirken Hafter'e bağlı milisler bulundukları sahaları terk ederek geri çekiliyor. Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kalan Hafter ise çekilmeyi inkar ederek "yeni bir hazırlık" bahanesini öne sürüyor.