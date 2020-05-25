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Kayseri'de bayramlaşmaya gidenlere evde şok!

KAYSERİ MELİKGAZİ İLÇESİNDE BAYRAMLAŞMAK İÇİN GİDİLEN EVDE MALESEF O ÜZÜCÜ OLAYI YAŞADILAR..

Kayseri'de bayramlaşmaya gidenlere evde şok!
25 Mayıs 2020 Pazartesi 01:31

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fatih Karcı Caddesi'ndeki bir evde yalnız yaşayan Alim Batmaz'ı (55) Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaret etmek isteyen akrabaları, evin zilini çaldığında kapıyı açan olmadı.

Kapının açılmamasından şüphelenen akrabaları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, salonda hareketsiz bir şekilde yatan Batmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Batmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kayseri Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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