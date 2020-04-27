Kayseri'de Ambulans Kaza Yaparak Devrildi! Yaralılar Var

Kayseri'de akşam saatlerinde hastalanan vatandaş için yola çıkan Ambulans Kaza Yaparak Devrildi! Ambulans içinde bulunan 3 sağlık personeli Yaralandı Sağlık Ekipleri kaldırıkları hastanede tedevi altına alındı İşte Detaylar
Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli Akşam Saatlerinde meydana gelen Ambulans kazası sonrasında yaptığı açıklamada;
Akşam saatlerinde meydana gelen üzücü kazada müdürlüğümüze bağlı ambulansımız vaka nakli esnasında, Beyazşehir Sivas
Bulvarı'nda yandan gelen bir aracın çarpması sonucu kaza yaparak devrilmiştir.
3 kişinin bulunduğu ambulanstaki personellerimiz tedbir amaçlı olarak, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırılmıştır.
Sağlık durumlarının gayet iyi olduğu tespit edilen personelimizin kazanın hemen ardından ziyaretine gidip geçmiş olsun dileklerimizi
ilettik.
Kamusaati.com yöneticileri olarak bizde sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun diliyoruz
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