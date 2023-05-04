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Kayseri'de Akıl almaz olay 8'inci sınıf öğrencisi, para istediği kız öğrenciyi bıçakladı

Kayseri'de Akıl almaz olay 8'inci sınıf öğrencisi, para istediği kız öğrenciyi bıçakladı

Kayseri'de Akıl almaz olay 8'inci sınıf öğrencisi, para istediği kız öğrenciyi bıçakladı
Admin
Admin
04 Mayıs 2023 Perşembe 12:48

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir ortaokul öğrencisi, iddiaya göre para istediği kız öğrenciyi bacağından bıçakladı. Yaralı öğrenci hastanede tedavi altına alınırken, okuldan kaçan saldırgan öğrenciyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şirintepe Mahallesi Şehit Ahmet Sungur Sokak üzerinde bulunan Yalçın Delikan Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, 8. sınıf öğrencisi B.Y. (13) iddiaya göre para istediği 6. sınıf öğrencisi Ö.K. (11) ile tartıştı. Tartışmanın ardından B.Y., bıçakla Ö.K.'yi bacağından yaralayarak okuldan kaçtı. Haber verilmesi üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OKULDAN KAÇTI

Bacağından yaralanan Ö.K. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülürken, polis ekipleri de okuldan kaçan B.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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