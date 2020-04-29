Kayseri'de 32 gün yoğun bakımda kalan koronavirüs hastası: Öldüm, geldim

Kayseri'de yaşayan H.K., 25 Mart'ta, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde yüksek ateş ve öksürük belirtilerinden dolayı koronavirüs

belirtisinden dolayı tedavi altına alınan H.K.'nin hastanede yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Koronavirüs tedavisi uygulanan H.K.,

sağlık durumu kötüleşince yoğun bakım servisine alındı. Burada 17 gün solunum cihazına bağlı kalan H.K., 32 gün süren tedavinin

ardından normal servise alındı.

Sağlık çalışanları H.K.'yi alkışlarla normal servise götürdü. Şu an sağlık durumu iyi olan H.K., "Çok sabrettim. Ben 'gittim' diyordum.

Allah'ım bana güç ve sabır verdi. O kadar mutluyum ki ben mezara gittim, geldim. 'Öldüm, geldim' diyebilirim. Hiç kendimde değildim. Allah'ıma sonsuz şükürler olsun, iyiyim. İlk geldiğimde felaket öksürüğüm vardı. Şu an iyiyim. Bir de yürüyebilsem daha mutlu olacağım. Ağrıyan bir yerim yok" diye konuştu.

H.K.'yi odasında kontrole gelen İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kürşat Gündoğan ise "Badireler atlattın. Şu anda çok iyisin. Zamanla yürüyeceksin. Uzun bir zaman yoğun bakımda kaldın. Zamanla düzelecek" dedi.

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