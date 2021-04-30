Kayseri'de 1 Mayıs Öncesi İşçinin Hakkını Savunan Sendika Başkanı Ahmet Özdemir'e Komplo Kuruldu

Kayseri'de 1 Mayıs Öncesi İşçinin Hakkını Savunan Ahmet Özdemir Başkana Komplo Kuruldu yerel bir televizyon kanalının üzerine araç sürdüğünü idda eden muhabir kamera kayırlarında da iddasını kanıtlayamadı!!!

Kayseri cumhuriyet meydanında 1 mayıs emek ve dayanışma günü için toplanan sendika il başkanları ve yetkililerinin katıldığı toplantıya Kayseri'nin çok çalışkan ücret ve sosyal haklar yönünden rekor anlaşmalara imza atan ve her kesim tarafından saygıyla karşılanan, İşçinin Hakkını Canı pahasına Savunan Ahmet Özdemir Başkana Komplo Kuruldu. Komplo'nun yerel bir televizyon kanalı muhabiri tarafından hazırlandığı görüntüyü izleyenlerin yalan haber yaptığına dair muhabire yüklenmeleri dikkat çekti.

1 Mayıs Öncesi Muhabirden Sendika Başkanına Şov Amaçlı Tahrik Girişimi

Öztaşıma iş başkanı Ahmet Özdemir aracıyla cumhuriyet meydanına gelmiş ve aracını kurallara uygun olarak diğer sendika başkanlarının araçlarının yanına park etmiştir. Aracından inen Ahmet Özdemir tören alınına doğru giderken Kayseri'de faliyet gösteren bir haber kanalı muhabiri Ahmet Özdemir başkanın üzerine yürüyerek arabayı niye kameranın üzerine sürüyorsun diyerek, Ahmet Özdemir Başkanı tahrik etme çabasına girmiştir komplonun anında farkına varan Öztaşıma İş Kayseri İl Başkanı Ahmet Özdemir bu komplo girişimine papuç bırakmayarak gayet ve sakin bir şekilde üzerine sürme gibi bir durum söz konuysuysa şikayet edebilirsin diyerek tören alnına yürümeye devam etsede olayın bir kaosa dönüşmesini isteyen muhabir tahrik etmeye devam ederek diğer sendika başkkanlarınn yanına giderek Ahmet başkanın söylemediği sözler üzerindende komplo ve kaos üretme girişimine devam etmiştir.

Başka bir kameradan alınan görüntü kameranın yolda ne işi var soruları akıllara getirdi?

Muhabirin İddia ettiği gibi bir aracın kameranının üzerine sürülmesi gibi bir durum olsaydı, Cumhuriyet meydanında onlarca polis arasından bir polis memuru dahi müdahale etmezmiydi.Arca bize ulaşan görüntülerde üzerine araç sürelen kamera refleks olarak sarsılıp kaçmazmıydı kamerada ne sarsılma olmuş nede arabanın üzerine sürülmesi gibi bir olay tamamnen muhabiriin şovu olduğu yönünde kanalın yeni kurulan bir kanal ve isminin duyulması için Kayseri'nin en başarılı sendika il başkanını hedef olarak seçtileri aşikardır. kanal yetkilerinden Özür bekleyen insanlar kanalın sosyal medya hesaplarına ve şirket telefonlarında izdihan oluşturmuştur.

Bu tarz asılsız haber yapan haberci meslektaşlarımızdan dolayı haklarında soruşturma açılmasını yetkililerden talep ediyoruz Habercilik Halkı kandırmak insamları olmadık şeylerle suçlamak değildir!!!

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