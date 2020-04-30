Kayseri'de 1 küçük kız bakın kaç kişiye virüs bulaştırdı

Kayseri'de virüs de oldukça başarılı bir ilimiz ancak Doç. Dr. İskender Gün açıklamasında üzücü bir gerçeği de vurguladı..

Kayseri ilimiz bilindiği üzere 30 büyükşehir arasında yer alıyor.Özellikle sokağa çıkma yasağı sebebi ile Kayseri'nin hemen hemen her bölgesinde corona virüsü kontrol altına alınmış durumda.Ancak bazen üzücü haberler de geliyor.

15 YAŞINDAKİ BİR KIZIMIZ 30 AKRABASINA CORONA BULAŞTIRDI

Erciyes Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. İskender Gün,Eğitimi nedeni ile başka bir şehirde olan 15 yaşındaki bir genç kızımız Kayseri'ye geliyor.Ve malesef virüsü umursamadan tüm akrabalarını ziyaret ediyor.Hatta bazı akrabalarında kalıyor.Corona virüsü olduğundan haaberdar olmayan genç kızımız 30 akrabasına corona virüsü bulaştırıyor..!

Sosyal mesafe ve sosyal izolasyona lütfen dikkat edelim.Bakın bir kişi evet sadece bir kişi 30 akrabasını hasta edebiliyor..!

Erciyes Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. İskender Gün,sosyal izolasyonun ne kadar önemli olduğunu bu hastada olduğu gibi bir kez daha gördük dedi. Bakın şehir dışından memleketine dönen bir genç kızımız ki daha 15 yaşında 30 kişiyi corona virüsü bulaştırdı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İskender Gün, şehir dışından Kayseri'ye gelen 15 yaşındaki bir kız çocuğunun tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdığını ve bu durumun filyasyon çalışmaları ile tespit edildiğini söyledi. filyasyon'un ne kadar önemli olduğunu bildiren Gün,bu sayede onbinlerce kişiyi tespit etme şansımız oluyor dedi. KAYSERİ'DE BAŞARILI SONUÇLAR ALINDI "Hasta tedavi edenler doğrudan hasta ile karşı karşıya kaldığı için virüs tehdidi altındalar ama filyasyon çalışması yapan ekiplerin de virüsle karşılaşma riski bulunuyor" diyen Doç. Dr. Gün, "Sağlık Bakanlığı'nın bir açıklaması vardı. Zonguldak'ta yüzde 99 oranında filyasyon çalışması yapıldığını ve başarı örneği olarak vermişti. Aynı tarihte Kayseri'de bu oran yüzde 97.5'ti. Genellikle Kayseri'nin filyasyon çalışmalarında yüzde 90'ın üzerinde ve ilk 3 il içerisinde olduğunu görüyoruz. Burada özellikle filyasyonda yer alan ekip her gün her akşam toplantı yapıyor. Başta İl Sağlık Müdürü ve ekibinin katıldığı toplantılar yapılıyor. Alınabilecek ek önlemler değerlendiriliyor. Bu toplantılarla bu vakaların kontrol altına alınması için ilimizde çalışmalar sürdürülüyor" diye konuştu.

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