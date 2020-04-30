Kayseri'de 1 küçük kız bakın kaç kişiye virüs bulaştırdı

Kayseri'de virüs de oldukça başarılı bir ilimiz ancak Doç. Dr. İskender Gün açıklamasında üzücü bir gerçeği de vurguladı..
Kayseri ilimiz bilindiği üzere 30 büyükşehir arasında yer alıyor.Özellikle sokağa çıkma yasağı sebebi ile Kayseri'nin hemen hemen her bölgesinde corona virüsü kontrol altına alınmış durumda.Ancak bazen üzücü haberler de geliyor.
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"Hasta tedavi edenler doğrudan hasta ile karşı karşıya kaldığı için virüs tehdidi altındalar ama filyasyon çalışması yapan ekiplerin de virüsle karşılaşma riski bulunuyor" diyen Doç. Dr. Gün, "Sağlık Bakanlığı'nın bir açıklaması vardı. Zonguldak'ta yüzde 99 oranında filyasyon çalışması yapıldığını ve başarı örneği olarak vermişti. Aynı tarihte Kayseri'de bu oran yüzde 97.5'ti. Genellikle Kayseri'nin filyasyon çalışmalarında yüzde 90'ın üzerinde ve ilk 3 il içerisinde olduğunu görüyoruz. Burada özellikle filyasyonda yer alan ekip her gün her akşam toplantı yapıyor. Başta İl Sağlık Müdürü ve ekibinin katıldığı toplantılar yapılıyor. Alınabilecek ek önlemler değerlendiriliyor. Bu toplantılarla bu vakaların kontrol altına alınması için ilimizde çalışmalar sürdürülüyor" diye konuştu.
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