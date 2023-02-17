Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç deprem yardımlarını anlattı

Depremin en çok etkilediği illerden biri olan Kahramanmaraş'ın komşu şehri Kayseri, felaketin ilk anından itibaren sahaya çıktı. Başkan Memduh Büyükkılıç, çalışma koordinasyonlarında hangi görevleri yerine getirdiklerini, yapılan çalışmaları aktardı.

Türkiye 6 Şubat günü 7.7 ve 7.6'lık büyük felaketleri yaşadı.

Bölgede el birliği ile yaralar sarılıyor.

Bu çalışmalarda felaketin yaşandığı illerin komşu belediyeleri en çok sorumluluk alan kurumlar oldu.

Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi de depremin ilk gününden itibaren sahadaydı.

Ensonhaber.com yayınına katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Öncelikler Türk halkına geçmiş oldun dileklerini ileten Büyükkılıç şöyle konuştu:

"Kayseri depremi yaşamadı ama deprem olan illere yaklaşacak kadar sarsıldı. Elbette 10 ilin içerisinde değiliz biz ikinci deprem sonrası deprem olmuş gibi vatandaşlarımız sokaklarda bulunmaya çalıştı evlerine girmedi. Biz de onları tesislerimizde misafir ettik.

"Can kaybı yaşamadığımız için hasar alan illere yöneldik"

Deprem olan bölgelerle ilgili 10 ilimize de değişik kategoride yardımlar ulaştırdık. Taleplere hayır demeden karşılık vererek çalışmalarımızı sürdürdük. AFAD merkezinde yarım saat içinde herkes buluştu. Sonra çalışmaları sürdürdük. İkinci depremden sonra hasar gören yapılarımız oldu fakat can kaybı yaşamadığımız için ihtiyaç olan yerlere yöneldik.

"Ekmek ve su ile başlayan yardımlar iş makineleri ile devam etti"

Kahramanmaraş'a ekmek ve su ile başlayan yardımlarımız ihtiyaçlara göre kepçe, greyder, itfaiye ekipleri, kurtarma ekiplerimiz oraya gitti. İhtiyaçlara yönelik talepleri karşıladık.

"Belediye ve diğer kurumlarla binin üzerinde tır gönderildi"

16 ilçe ve büyükşehir, yardım tırı, iş makinası, kamyon, çöp toma aracı, cenaze yıkama taşıma aracı, mobil mutfak vidanjör mobil tuvalet, mobil banyo gibi araçlardan müteşekkil yüzlerce araç, 1500 personelle deprem bölgesindeydik.

Bunlar sadece belediyeler bazında. Diğer kurumlarla birlikte sanayimiz, iş dünyamız hep birlikte yapılan hizmetler daha çok. Toplam 409 tır, belediyelerle birlikte binin üzerine çıkıyor. İş makinaları konusunda belediye olarak tır ve kamyon 338, iş makinası 206. Mobil tuvalet, mobil banyo vs 1500’ün üzerinde araç sevk edildi. Her güne ihtiyaçlar değişiyor ona göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"Ekiplerimiz 24 canımızı kurtardı"

Kurtarma çalışmalarında yüzlerce binadan çıkarılan yaralılar var. Ekiplerimiz 24 kişiyi de risk altında enkazdan kurtardı. İskenderun'daki yangında da itfaiyemiz görev aldı.

Göksun, Afşin, Elbistan hemen yanı başımızda. En büyük tahribat olan ilçelerimiz. Bu bölgelerimize olan desteğimiz sayılarla ifade edilemez. Buradaki çalışmaları da organize ettik. Bugüne kadar deprem illerinden 28 bin misafirimiz geldi.

"Felaket parti bakmadı biz de bakmayız"

AK Partili olmayanlara yardım edilmiyor söylemleri insani olmayan bir anlayış. Böyle bir şey olmaz. Bunu ben konuşmaya bile utanırım. Partisine bakılmaz. Deprem parti mi seçti? Felaketin partisi mi olur? Bu an birleşme dayanışma kucaklaşma anı. Hesaplaşma anı değil. Devletimiz sahada. STK, Kızılay, AFAD askerlerimiz sahada.

Belediyelerimiz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi her yerde. Tüm ekip ve ekipmanlar orada. Bunun yanında da diğer hizmetlerinizi de aksatmıyoruz."