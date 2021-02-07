Kayseri Akkışla İlçesinde kurt saldırısı! Koyunu böyle parçaladılar

yseri'de aç kalan kurdun, koyun sürüsüne saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı. Karaman’ın Akçaşehir beldesinde ise, ağıla giren iki kurt, bir koyunu boğduktan sonra parçaladı.DHA'nın haberine göre, Kayseri'deki kurt saldırısı, dün akşam saatlerinde Akkışla İlçesi Gömürgen Mahallesi'nde meydana geldi.

Kayseri'de aç kalan kurdun, koyun sürüsüne saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı. Karaman’ın Akçaşehir beldesinde ise, ağıla giren iki kurt, bir koyunu boğduktan sonra parçaladı.DHA'nın haberine göre, Kayseri'deki kurt saldırısı, dün akşam saatlerinde Akkışla İlçesi Gömürgen Mahallesi'nde meydana geldi. Besici Özgür Koçak, ahırı temizlemek ve yem hazırlamak için yaklaşık 50 koyunu dışarıya çıkardı. Bu sırada mahalleye inen aç kalan kurt, koyun sürüsüne saldırdı. Kaçan sürünün peşinden ilerleyen kurt iki koyunu yaraladı. Mahalle sakinlerinin olayı fark ederek müdahalesi sonrası kurt bölgeden uzaklaştırıldı. Kurdun, koyunlara saldırma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Besici Koçak, "Hayvanları yemlemek için hazırlık yapıyordum. Bu sırada ahır önünde bekleyen hayvanlarıma kurt saldırdı. Sürüm korkup kaçtı. Ben de peşlerinden gittim. Mahalle sakinlerinin yardımı ile hayvanlarımı telef olmak olmaktan kurtuldu. Daha önceden yine mahalleye kurt inmiş 7 köpek, 10 küçükbaş hayvanı yemişti. Zaman zaman mahalle sakinleri olarak nöbet tutuyoruz" dedi.

KARAMAN'DA KOYUNU BOĞDULAR

KARAMAN'DA KOYUNU BOĞDULARKaraman'ın Akçaşehir beldesinde ise, ağıla giren iki kurdun bir koyunu boğarak yemesi güvenlik kamerasına yansıdı.İHA'nın haberine göre, aç kalan iki kurt gece saat 03.00 sıralarında beldenin yaylasında bulunan açık koyun ağılına girdi. Koyunların iki kurdun ağıla doğru yaklaştığını hissederek panik yapma anları da güvenlik kamerasına yansıdı. Duvardan atlayan kurt, koyunların arasına dalarak birisini boğazından yakaladı. Ağılın kapısında bağlı olan köpekse koyunlara kurdun saldırdığını görerek havlamaya başladı.

Bu durum karşısında bir şey yapamayan köpek, uzun süre havlayarak yaşananları izledi. Sonradan gelen ikinci kurtta boğarak öldürdükleri koyunu yedi. Üç koyunu da yaralayan iki kurt, daha sonra ağıldan ayrılarak gözlerden kayboldu. Ağıl sahibi Ahmet B., sabahleyin ağıla geldiğinde ortalığı o halde görünce güvenlik kamerası kayıtlarından koyunlarına kurtların saldırdığını gördü.